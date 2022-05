Były piłkarz Bayernu Monachium zaskoczył. Wskazał idealnego następcę Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski już dawno nie był tak blisko faktycznego opuszczenia Bayernu Monachium. Polak sam po meczu 34. kolejki Bundesligi w rozmowie z Viaplay przyznał, że mogło to być jego ostatnie spotkanie. – Powiedziałem Hasanowi Salihamidziciowi, że nie przedłużę kontraktu i taka jest moja decyzja. Wydaje mi się, że w tym momencie obie strony muszą myśleć o przyszłości. Żadnej oferty przedłużenia ze strony Bayernu zresztą nie było. O mojej decyzji poinformowałem również trenera. Dla obu stron najważniejsze jest tera znaleźć idealne rozwiązanie i wierzę, że niebawem tak się stanie – mówił przed kamerami napastnik reprezentacji Polski.

Sprawę skomentował również selekcjoner reprezentacji Polski Czesław Michniewicz, który rozmawiał już z Robertem Lewandowskim. – Mówi, że dużo się dzieje. Niczego nie przesądza. Może tego lata zostać w Bayernie. Może też odejść – powiedział szkoleniowiec.

Kto za Lewandowskiego? Boateng wskazał jedno nazwisko

Temat Lewandowskiego elektryzuje cały piłkarski świat. Oprócz tego, gdzie przejdzie Polak, pojawia się pytanie, kto może go zastąpić w Bayernie. Sprawę skomentował wieloletni piłkarz niemieckiej drużyny Jerome Boateng w rozmowie z niemiecki Sky Sport. – Osobiście od razu spróbowałbym sprowadzić do Bayernu Harry'ego Kane'a. Taka jest moja opinia. To kompletny napastnik, który niemal codziennie zdobywa bramki dla Tottenhamu – ocenił niemiecki obrońca.

– Gra w bardzo dobrym zespole, ale nie jest to drużyna klasy światowej. To byłby świetny zastępca dla Lewandowskiego, w bardzo dobrym piłkarsko wieku. Ale wszystko zależy od Bayernu – dodał jeszcze Jerome Boateng, który barw niemieckiej drużyny bronił aż przez 10 sezonów, by poprzedniego lata przejść do Olympique Lyon.

