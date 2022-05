Robert Lewandowski może nie trafić do Barcelony. Katalończycy mają poważny problem

Robert Lewandowski otwarcie przyznał, że jego przygoda z Bayernem Monachium dobiegła końca. Polski napastnik nie ma zamiaru kontynuować swojej kariery w barwach Die Roten, ponieważ jest zawiedziony tym, jak ta współpraca układała się w ostatnich miesiącach. – Nie wyobrażam sobie dalszej dobrej współpracy z bawarskim klubem. Zdaję sobie sprawę z tego, iż transfer będzie najlepszym rozwiązaniem dla obu stron. Wierzę, że Bayern nie zatrzyma mnie tylko dlatego, że może – mówił podczas konferencji prasowej reprezentacji Polski przed meczami w Lidze Narodów.

Barcelony nie stać na Roberta Lewandowskiego

Według medialnych doniesień pozyskaniem „Lewego” najbardziej zainteresowana jest FC Barcelona. Katalończycy podobno złożyli już nawet pierwszą ofertę Bawarczykom, ale została ona odrzucona. Działacze Blaugrany mieli zaoferować 32 miliony euro, co nie jest kwotą, która satysfakcjonowałaby monachijczyków. Bayern Monachium oczekuje przynajmniej 40 milionów euro. Problem jednak tkwi w tym, że Duma Katalonii na ten moment nie może sobie pozwolić na wydanie tylu pieniędzy. Klub bowiem dalej ma poważne kłopoty finansowe.

Głos w sprawie ewentualnego transferu polskiego napastnika postanowił zabrać prezes ligi hiszpańskiej Javier Tebas, który wprost powiedział, że FC Barcelona nie może teraz kupić 33-latka, bo jej na to nie stać. – W tej chwili Barcelona nie może pozwolić sobie na podpisanie umowy z Lewandowskim. Klub już wie, co trzeba zrobić. Doskonale znają nasze zasady kontroli gospodarczej. Mają one na celu uniknięcie poważnych problemów. Nie wiem, czy sprzedadzą Frenkiego De Jonga lub Pedriego. Oni wiedzą, co muszą zrobić, sprzedać aktywa i zanotować więcej wpłat – powiedział w rozmowie z Europa Press.

Ponadto hiszpański media są przekonane, że Joan Laporta, prezydent Dumy Katalonii, zmienił zdanie odnośnie do funduszu CVC. Szef klubu ma zaakceptować warunki umowy, dzięki czemu Katalończycy otrzymają kilkaset euro, które zapewnią jej płynność finansową i możliwość ściągnięcia kilku nowych zawodników.