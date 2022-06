Szokujące wyznanie Erlinga Haalanda. Zdradził, w jaki sposób rywal mu groził

Reprezentacja Norwegii wygrała na wyjeździe ze Szwecją 2:1 w drugiej kolejce tegorocznej Ligi Narodów. Dzięki temu zwycięstwu Lwy przewodzą w swojej grupie w Dywizji B. Dotychczas zdobyli komplet punktów. W spotkaniu, które odbyło się w niedzielę, 5 czerwca jednym z najlepszych piłkarzy na boisku był Erling Haaland. Młody gwiazdor popisał się dubletem. Po spotkaniu przyznał, że tuż przed strzeleniem drugiego gola został obrażony przez zawodnika rywali.

Erling Haaland obrażony przez rywala w Lidze Narodów?

Do sytuacji miało dojść około 68. minuty spotkania. 21-latek twierdzi, że środkowy obrońca reprezentacji Szwecji Alexander Milosević rzucił w jego kierunku kilka mocnych słów. Napastnik przyznał, że jest pewien tego, co usłyszał. – Na początku nazwał mnie k***ą. Śmiało mogę powiedzieć, że nią nie jestem. Potem powiedział, że połamie mi nogi. Minutę później strzeliłem gola – powiedział Erling Haaland w rozmowie z norweską TV2.

O zabranie głosu w tej sprawie został poproszony również reprezentant Niebiesko-żółtych. Dziennikarze „Sportbladet” zapytali Alexandra Milosevicia, czy pamięta, co powiedział młodemu Norwegowi. Odpowiedział, że nie. Jednocześnie zaznaczył, że na boisku często dochodzi do tzw. trash talku i innego rodzaju prowokacji. – Ja nie mówię po norwesku, a on nie mówi po szwedzku. Więc nie wiem, jak się porozumieć, bo nie mówię na boisku po angielsku. Dziwne, że mówi rzeczy, których nie powiedziałem – dodał.

Przypomnijmy, że Erling Haaland zmienił ostatnio barwy klubowe. Od kolejnego sezonu będzie piłkarzem Manchesteru City, który zagwarantował mu kosmiczną pensję.

