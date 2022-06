Tomasz Hajto nie ma wątpliwości. Tak powinni postąpić Bayern Monachium i Lewandowski

Robert Lewandowski wyraźnie zaznaczył w mediach, że chce odejść z Bayernu Monachium. Piłkarz długo nie dostawał propozycji przedłużenia kontraktu, a wiadomo też, że teraz są ostatnie chwile w jego karierze na podjęcie jeszcze jednego dużego wyzwania w swojej karierze. W kontekście jego przenosin najczęściej mówi się o Barcelonie, która ma być już dogadana z Polakiem. Blaugrana musi jeszcze tylko doprowadzić do końca negocjacje z bawarskim klubem.

Niemiecki dziennikarz Florian Plettenberg ze „Sky Sports Deutschland” powiadomił na Twitterze, że dyrektor sportowy Bayernu Hasan Salihamidzić odwiedził na Majorce Lewandowskiego, by rozmawiać z nim o pozostaniu w niemieckim klubie. Plettenberg poinformował również, że Barcelona szykuje kolejną oficjalną ofertę za napastnika.

Tomasz Hajto krytykuje Bayern Monachium. Wskazał odpowiednie rozwiązanie

Według Tomasza Hajto sprawa przenosin Roberta Lewandowskiego nigdy nie powinna uzyskać takiego rozgłosu w mediach. Według byłego reprezentanta Polski niemiecki klub powinien dogadać się z Polakiem za zamkniętymi drzwiami. – Należało to przedyskutować wewnętrznie. To nie miałoby miejsca w przypadku rządów Rummenigge i Hoenessa. Trzymali wszystko razem. Nic nigdy nie wyszło na jaw. Ani Robert, ani Bayern nie potrzebują teraz tego teatru – stwierdził ekspert w rozmowie z Sport1.de.

Tomasz Hajto wyjawił również, że Polak chciał odejść z niemieckiego klubu już zeszłego lata. – Taki zawodnik jak on ma teraz ostatnią szansę, by poczuć coś nowego w piłce nożnej – ocenił były piłkarz. Ekspert ma nadzieję, że kapitan Biało-Czerwonych trafi do Barcelony.

