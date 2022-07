Były reprezentant ostro o transferze Roberta Lewandowskiego. Użył mocnych słów

Robert Lewandowski otwarcie przyznał, że potrzebuje nowych wyzwań i chce odejść z Bayernu Monachium, jeszcze podczas tego okna transferowego. Wiele wskazuje na to, że polski napastnik trafi do FC Barcelony, który według medialnych doniesień złożyła już kilka ofert. Ostatnia z nich opiewa podobno na 40 milionów euro plus kolejne pięć w bonusach. Działacze Die Roten jednak wciąż nie zakomunikowali publicznie, że sprzedadzą 33-latka. Światowe media twierdzą, że Duma Katalonii musi zaproponować przynajmniej 50 milionów euro. Wówczas Bawarczycy mogą zmienić zdanie.

Trwa saga transferowa z udziałem Roberta Lewandowskiego

Saga transferowa związana z „Lewym” trwa już od kilku miesięcy i powoli zaczyna być męcząca. Za niespełna dwa tygodnie, 12 lipca mistrzowie Niemiec rozpoczynają przygotowania do nowego sezonu. Na ten moment nie wiadomo, czy kapitan reprezentacji Polski pojawi się na pierwszym treningu. To dość patowa sytuacja, a wiele wskazuje na to, że żadna ze stron nie chce odpuścić.

Fabrizio Romano, który jest jednym z najlepiej poinformowanych dziennikarzy na świecie, był gościem w programie „Okno Transferowe” na kanale Meczyki.pl. Włoch jest przekonany, że kluby dojdą do porozumienia, a Robert Lewandowski będzie grał w przyszłym sezonie w hiszpańskiej La Liga. Jednocześnie zaznaczył, że jedynym problemem, może być sytuacja finansowa FC Barcelony.

Jan Tomaszewski ostro o transferze Roberta Lewandowskiego

Głos w sprawie ewentualnego transferu 33-letniego Polaka zabrał również Jan Tomaszewski. Były reprezentant naszego kraju w dość dosadnych słowach skrytykował zachowanie napastnika. 74-latek w rozmowie z „Super Expressem” dał do zrozumienia, że ta cała saga transferowa kompletnie mu się nie podoba.

– Nikt nic nie wie. Bo proszę mi powiedzieć, jaka jest nasza różnica poglądów na transfer Roberta? Wtedy kiedy on powiedział na zgrupowaniu reprezentacji Polski, że jest znudzony Bayernem i chce odejść, to było jakieś dwa miesiące temu, a dzisiaj jest to czeski film. I jeszcze raz podkreślam, ten transfer jest najbardziej nieprofesjonalnie zrobionym transferem w historii światowego futbolu, jeśli chodzi o najlepszego zawodnika świata. To dziecinada — powiedział były bramkarz.

