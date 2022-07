Wiemy, co Robert Lewandowski powiedział Xaviemu. Jasna deklaracja

Robert Lewandowski już od wielu miesięcy jasno deklaruje, że nie zamierza zostać w Bayernie Monachium na przyszły sezon. Kapitan reprezentacji Polski wyraźnie dał do zrozumienia, że jest zawiedziony postawą klubowych działaczy, dlatego też chciałby poszukać sobie nowych wyzwań. Jak donoszą media najpoważniejszym i zarazem jedynym zespołem, który chce pozyskać 33-latka, jest FC Barcelona. Wiele wskazuje na to, że saga transferowa jeszcze trochę potrwa. Działacze mistrzów Niemiec nie chcą zmienić zdania w sprawie sprzedaży swojej największej gwiazdy.

Ujawniono fragment rozmowy Roberta Lewandowskiego z Xavim

Według medialnych doniesień napastnik oraz jego agent Pini Zahavi porozumieli się z przedstawicielami Dumy Katalonii w kwestii warunków indywidualnego kontraktu. Co więcej, w ostatnich dniach Katalończycy złożyli Bawarczykom trzecią ofertę. Opiewała ona na kwotę 40 milionów euro oraz pięciu kolejnych w różnych zmiennych. Została jednak ponownie odrzucona.

Mimo to hiszpańska prasa jest przekonana, że Robert Lewandowski ostatecznie trafi do FC Barcelony. Potwierdzeniem ma być tajemnicze, lecz podobno przypadkowe spotkanie 33-latka z trenerem drużyny z La Liga Xavim w jednym z lokali na Ibizie. Dziennik „AS” poinformował, o czym obaj ze sobą rozmawiali. Zdaniem dziennikarzy była to raczej krótka, kilkuminutowa wymiana zdań. Głównym tematem natomiast była rodzina oraz wakacje.

Jednakże Hiszpanie twierdzą, że nie zabrakło również wzmianki o Dumie Katalonii. Podczas pożegnania „Lewy” miał wprost wyrazić chęć dołączenia do klubu prowadzonego przez Xaviego. – Naprawdę chcę z wami trenować – powiedział polski piłkarz. „Robert musi stać się kamieniem węgielnym nowego projektu FC Barcelony, który poprowadzi drużynę na drogę do sukcesu i triumfów” – dodali dziennikarze w swoim artykule.

Czytaj też:

Nikola Grbić powołał siatkarzy na Ligę Narodów. Serb ponownie zaskoczył