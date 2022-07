Prezydent FC Barcelony zwrócił się do Roberta Lewandowskiego. Piękne słowa Hiszpana

Robert Lewandowski jest zdeterminowany, aby po wielu latach odejść z Bayernu Monachium. Mimo że jego kontrakt obowiązuje jeszcze przez rok, piłkarz jasno deklaruje, że chciałby zmienić barwy klubowe, szukając w ten sposób nowych wyzwań. Wiele wskazuje na to, że napastnik trafi do FC Barcelony. Według medialnych doniesień 33-latek porozumiał się z włodarzami Dumy Katalonii w kwestii indywidualnego kontraktu. Co więcej, mistrzowie Niemiec otrzymali ostatnio propozycję opiewająca na 40 milionów euro plus dodatkowe pięć w tzw. bonusach.

Joan Laporta odniósł się do transferu Roberta Lewandowskiego

Saga transferowa trwa w najlepsze, ponieważ działacze Die Roten nie zamierzają zmienić zdania i nadal twierdzą, że „Lewy” nie jest na sprzedaż i zostanie w drużynie z Monachium na kolejny sezon. Podobno, jeśli Blaugrana zaoferuje szefom Bawarczyków znacznie większą sumę, być może pozwolą kapitanowi reprezentacji Polski na zmianę otoczenia.

W sobotę, 2 lipca głos w sprawie transferu Roberta Lewandowskiego ponownie zabrał prezydent FC Barcelony Joan Laporta. – Wszyscy wiedzą, że to wielki piłkarz, ale jest obecnie graczem Bayernu i dlatego wolę zachować tę sytuację w ciszy. Jesteśmy naprawdę szczęśliwi, że chce on do nas dołączyć. Możemy mu za to tylko podziękować – powiedział, cytowany przez włoskiego dziennikarza Fabrizio Romano.

Joan Laporta przyznał również, że klub nie zamierza wchodzić w żaden konflikt z Bayernem Monachium. Duma Katalonii chce zachować szacunek wobec mistrza Niemiec, ponieważ jest to jeden z największych zespołów na świecie.

