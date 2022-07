Wstrząsające wieści. Znaleziono zwłoki kibica w ośrodku treningowym klubu

Schalke 04 rozpoczęło już przygotowania do nowego sezonu Bundesligi. Ekipa z Gelsenkirchen postanowiła wyjechać do Austrii, a dokładniej do Mittersill, gdzie będzie szlifować swoją formę. Na terenie ośrodka treningowego, który wybrali działacze, pojawili się fani niemieckiego zespołu. W czwartek, 14 lipca poinformowano, że znaleziono ciało 50-letniego mężczyzny. Okazało się, że był jednym z kibiców zespołu z Zagłębia Ruhry.

Tragiczna śmierć kibica Schalke 04. Policja wszczęła śledztwo

Jak wynika z policyjnego komunikatu, funkcjonariusze wszczęli rutynowe dochodzenie w tej sprawie. Po dokładnych oględzinach miejsca odkrycia zwłok, policjanci na ten moment uważają, że nic nie wskazuje na to, iż doszło do udziału osób trzecich. Dokładna przyczyny śmierci jeszcze nie została podana do publicznej wiadomości. Przed rozpoczęciem czwartkowego treningu piłkarze oraz sztab trenerski postanowili uczcić pamięć zmarłego fana minutą ciszy.

„Na obozie treningowym w Mittersill kibic Królewsko-Niebieskich zmarł ze wciąż niejasnych powodów. Myśli FC Schalke 04 są z jego rodziną i przyjaciółmi. Wyrażamy im nasze najgłębsze wyrazy współczucia” – napisano w mediach społecznościowych niemieckiej drużyny.

Schalke 04 to beniaminek tego sezonu Bundesligi, który przed rokiem pożegnał się z najwyższą klasą rozgrywkową w Niemczech. Awans do piłkarskiej elity zapewnili sobie dopiero na kolejkę przed końcem zmagań w 2. Bundeslidze. Przypomnijmy, że jednym z kluczowych piłkarzy tego zespołu był Marcin Kamiński.

