Przełom w sprawie Roberta Lewandowskiego! To może być koniec tej sagi transferowej

Saga transferowa Roberta Lewandowskiego trwa już dobre kilka miesięcy. Mimo że kapitan naszej reprezentacji jasno zadeklarował, iż chciałby spróbować swoich sił w innym zespole i innej lidze, Bayern Monachium nie był skory do sprzedaży swojej największej gwiazdy. Wiele jednak wskazuje na to, że wreszcie nastąpił przełom w negocjacjach z FC Barceloną i wszystko zmierza do końca.

Transfer Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony na ostatniej prostej

Według medialnych doniesień włodarze Dumy Katalonii już w kwietniu porozumieli się z 33-letnim napastnikiem oraz jego agentem Pinim Zahavim w sprawie indywidualnego kontraktu. Przez kolejne miesiące przedstawiciele mistrzów Niemiec odrzucali kolejne oferty Katalończyków. Ostatecznie mają zgodzić się na ostatnią propozycję, opiewającą na około 50 milionów euro. Potwierdzili to dwaj znani dziennikarze zajmujący się transferowym newsami Gerard Romero i Fabrizio Romano.

Hiszpan i Włoch są ze sobą zgodni i przekonują, że transfer polskiego napastnika do FC Barcelony to tylko kwestia kilku, może kilkunastu godzin. Agent „Lewego” jest w bezpośrednim kontakcie z najważniejszymi osobami obu klubów. Podobno wszystkie szczegóły zostały ustalone. Brakuje jedynie podpisów każdej ze stron na dokumentach.

Wicemistrzom Hiszpanii zależy na czasie. Chcieliby ogłosić pozyskanie Roberta Lewandowskiego jeszcze przed wylotem do Stanów Zjednoczonych, który ma miejsce w sobotę, 16 lipca. W USA Katalończycy zmierzą się z czterema rywalami: Interem Miami, Realem Madryt, Juventusem oraz z New York Red Bulls.

Kapitan reprezentacji Polski trafił do zespołu z Monachium w 2014 roku. W tym czasie wystąpił w 374. spotkaniach, zdobywając w nich 344. bramki. 33-latek wraz z Die Roten zdobył m.in. osiem mistrzostw Niemiec, Ligę Mistrzów oraz klubowe mistrzostwo świata.

