Dziennikarz zdradził plan działania Roberta Lewandowskiego. Wiemy, kiedy dołączy do FC Barcelony

Mimo że FC Barcelona jeszcze nie potwierdziła tej informacji, media na całym świecie są przekonane, że Robert Lewandowski zostanie nowym graczem Dumy Katalonii. Tym samym saga transferowa, która trwała przez ostatnie kilka miesięcy dobiegła końca. Działacze Bayernu Monachium wreszcie zmienili zdanie i przystali na ofertę wicemistrzów Hiszpanii. Według doniesień mają otrzymać 45 milionów euro plus pięć kolejnych w tzw. zmiennych.

Robert Lewandowski dołączy do FC Barcelony w USA. Przejdzie testy medyczne

Tomasz Włodarczyk poinformował, że w sobotę rano, 16 lipca „Lewy” udał się na ostatni trening w roli piłkarza Die Roten. Zebrał swoje rzeczy oraz pożegnał się z kolegami z szatni. Następnie ma udać się do Barcelony. Sam transfer ma zostać ogłoszony jeszcze w sobotę, ale jak twierdzi David Ornstein Polak dołączy do drużyn dopiero niedzielę, 17 lipca. Poleci bezpośrednio do Stanów Zjednoczonych, gdzie drużyna FC Barcelony będzie przygotowywać się do nowego sezonu.

Dziennikarz „The Athletic” dodał, że to właśnie w Miami na Florydzie 33-latek przejdzie testy medyczne, które będą tylko formalnością. Najprawdopodobniej zadebiutuje w starciu towarzyskim z Realem Madryt, co jest marzeniem prezydenta Katalończyków Joana Laporty. Mecz zaplanowany jest na 24 lipca.

Data oficjalnej prezentacji, która odbędzie się na Camp Nou, nie jest jeszcze znana. Według medialnych doniesień będzie miała miejsce na początku sierpnia, jednak niewykluczone, że działacze katalońskiego zespołu przyspieszą swoje plany.

