Robert Lewandowski wreszcie przemówił. Złożył pewną deklarację

W nocy 15 na 16 lipca świat obiegła wiadomość, że Robert Lewandowski zostanie nowym piłkarzem FC Barcelony. Kapitan reprezentacji Polski kosztować będzie wicemistrzów Hiszpanii 45 milionów euro plus pięć kolejnych w przypadku zrealizowania dodatkowych zmiennych. Najprawdopodobniej 33-latek podpisze trzyletni kontrakt z opcją jego przedłużenie o kolejny rok, choć niewykluczone jest, że od razu otrzyma umowę na cztery lata.

Robert Lewandowski zabrał głos. Zdradził, jaki ma plany

W sobotę, 16 lipca z samego rana polski napastnik udał się do ośrodka treningowego Bayernu Monachium, aby stawić się na swoich ostatnich zajęciach. Na zakończenie treningu pożegnał się ze swoimi kolegami z szatni oraz pozostałymi członkami drużyny. Zabrał również wszystkie swoje rzeczy.

Postanowił też udzielić krótkiego wywiadu telewizji Sky. Dziennikarz pytał Roberta Lewandowskiego m.in. o jego pożegnanie z zespołem. – Jeszcze tu wrócę i pożegnam się odpowiednio ze wszystkimi pracownikami. Ne miałem zbyt wiele czasu, żeby się na to przygotować. Wszystko potoczyło się teraz za szybko, żeby się ze wszystkimi pożegnać – powiedział „Lewy”.

Polak zapewnił, że zrobi to po tym, gdy wróci do Europy z tournee po Stanach Zjednoczonych, gdzie FC Barcelona będzie przygotowywać się do kolejnego sezonu. Jak sam to określił, chce to zrobić „porządnie”. Dodał także, że zostało mu w Monachium jeszcze kilka innych ważnych spraw do załatwienia.

Na koniec zdradził, jak będzie wspominać ten czas spędzony w Bawarii. – Te osiem lat było wyjątkowe, nie da się o tym zapomnieć. Spędziłem świetny czas w Monachium – zakończył 33-latek.

Czytaj też:

Szef Bayernu Monachium zabrał głos ws. Roberta Lewandowskiego. Jego słowa dają do myślenia