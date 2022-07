Poruszający wpis Roberta Lewandowskiego. Tak pożegnał się z Bayernem Monachium

Kilkumiesięczna telenowela związana z odejściem Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium wreszcie się skończyła. Działacze mistrzów Niemiec zmienili zdanie i zaakceptowali czwartą ofertę FC Barcelony, opiewającą na 45 milionów euro plus pięć kolejnych w bonusach. Sam piłkarz warunki indywidualnego kontraktu uzgodnił już dużo wcześniej. W sobotę, 16 lipca wicemistrzowie Hiszpanii oficjalnie ogłosili pozyskanie jednego z najlepszych napastników na świecie.

Wzruszający post Roberta Lewandowskiego na Instagramie

Zanim do tego doszło, „Lewy” odbył swój ostatni trening. Przyjechał do ośrodka treningowego Die Roten ponad pół godziny przed planowaną zbiórką. Po zajęciach natomiast podziękował swoim kolegom z szatni, a w rozmowie ze Sky zdradził, co powiedział pozostałym zawodnikom i złożył pewną deklarację.

Puentą odejścia 33-latka z Bayernu Monachium jest wpis na Instagramie. Robert Lewandowski postanowił jeszcze raz, od serca, podziękować za te osiem lat spędzonych w Bawarii.

„Dziękuję kolegom z drużyny, członkom sztabu, kierownictwu klubu i wszystkim pracownikom, którzy zawsze mnie wspierali i którzy sprawili, że wspólnie mogliśmy zdobywać trofea dla Bayernu Monachium. Jestem dumny z tego, co razem osiągnęliśmy. Przede wszystkim dziękuję jednak kibicom, bo to wy tworzycie ten Klub. My piłkarze jesteśmy tu tylko przez chwilę. Dla mnie ta chwila trwała 8 wspaniałych lat i na zawsze pozostanie w moim sercu” – napisał oraz dodał zdjęcie koszulki mistrzów Niemiec, na której widnieje jego nazwisko.

instagram

Polak przeszedł do Die Roten z Borussii Dortmund w 2014 roku. W tym czasie wystąpił w 375. spotkaniach i zdobył w nich 344. bramki. Łącznie w samej Bundeslidze strzelił 312 goli. Pod tym względem lepszy od niego jest tylko Gerd Mueller.

Czytaj też:

Anna Lewandowska dodała tajemniczy post. Co za reakcja kibiców FC Barcelony!