Trener Bayernu Monachium drwi z FC Barcelony. Wymowne słowa na temat Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski we wtorek został oficjalnie ogłoszony zawodnikiem FC Barcelony. Po odejściu Polaka z Bayernu Monachium, klub i jego w miły sposób pożegnali go, nie tylko osobiście, ale i publicznie na swoich social mediach. Kapitan Bawarczyków Manuel Neuer napisał na Instagramie: „Osiem fantastycznych i bardzo udanych wspólnie lat! Mogliśmy też zdobyć kilka tytułów. Nic poza tym, co najlepsze Robercie”.

Z kolei Thomas Mueller życzył wszystkiego najlepszego Polakowi. „Dzięki, Robert. Wszystkiego najlepszego w przyszłości. Osiem wyjątkowych lat, wiele bramek, wiele trofeów, wzlotów i upadków, ale zawsze szacunek i prawdziwy duch zwycięstwa” – napisał.

Trener Bayernu Monachium drwi z FC Barcelony

Sporo kontrowersji wywołały wypowiedzi trenera Bayernu Monachium Juliana Nagelsmanna. Jego wypowiedź zacytował dziennikarz „Sportbild” Tobi Altschaeffl na Twitterze. „Jedyny klub, który nie ma pieniędzy, ale kupuje każdego zawodnika, jakiego chce. Nie wiem jak. To trochę dziwne i trochę szalone” – miał powiedzieć o FC Barcelonie szkoleniowiec mistrza Niemiec.

Dziennikarz: Słowa Nagelsmanna będą wracać jak bumerang

Trener Bawarczyków miał dodać, że czasem, kiedy jego zespół grał z Lewandowskim w ataku, łatwiej było rozszyfrować jego drużynę. – Grając bez niego, będziemy bardziej elastyczni w ataku. Nasi kibice nie muszą się martwić – miał zapewnić Nagelsmann.

Tomasz Urban, dziennikarz specjalizujący się w Bundeslidze stwierdził, że te słowa mogą wracać do niego jak bumerang. Dodał, że rynek nie jest łatwy i nie ma na nim piłkarzy, którzy byliby w stanie strzelić 40 goli w sezonie. Takim piłkarzem był Robert Lewandowski, który przez osiem lat gry w klubie zdobył 344 bramki w 375 występach.

