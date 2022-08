Sędzia zdradził, jaki na boisku był Robert Lewandowski. Mówił o trudnych początkach

Sędzia Sascha Stegemann spotkał się z dziennikarzami Sport1, by porozmawiać o zmianach w spalonym. – Nie było żadnej rewolucji. Spotkanie dotyczyło anulowania spalonego w przypadku celowego niecelnego zagrania przeciwnika – powiedział.

Pytanie brzmi, co oznacza intencja podania? – Można powiedzieć, że kontrolowane podanie w tył do biegu przeciwnika jest zamierzone, ale jeśli dostanę piłkę w nogę z 20 cm przy prędkości 30 km/h, a potem odbije się, to nie jest celowe – powiedział sędzia FIFA.

Sędzia wspomina początki Roberta Lewandowskiego w Bayernie

W pewnym momencie tego spotkania dziennikarze zapytali sędziego o Roberta Lewandowskiego, który przypomnijmy, tego lata opuścił Niemcy i trafił do FC Barcelony za 45 mln euro i 5 mln w bonusach.

Stegemann zapytany o jego stosunek do byłego napastnika Bayernu, powiedział, że z biegiem lat poznali się bliżej i koniec końców dobrze się dogadywaliśmy. Jednak sędzia przyznał, że nie zawsze te relacje tak wyglądały.

Relacje sędziego z Lewandowskim: Sprawdzał, gdzie są granice

– Na początku było jednak trudniej. Kiedy właśnie przybył do Bayernu, był kimś, kto próbował przetestować sędziego i zobaczyć, gdzie są granice i jak daleko może się posunąć – zdradził w rozmowie z dziennikarzami Sport1.

Chemia między nami rozwinęła się przez te lata. Lewandowski jest absolutnie najlepszym profesjonalistą z naprawdę wyjątkowym nastawieniem. Szkoda dla ligi, że opuścił Niemcy – zakończył.

W ostatnim wywiadzie dla ESPN Robert Lewandowski zdradził kulisy odejścia z Bayernu Monachium. 33-latek nie gryzł się w język i w mocnych słowach powiedział o tym, że był okłamywany przez niektóre osoby.

