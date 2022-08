Wzruszające chwile w Monachium. Ostatni czas Roberta Lewandowskiego z byłą drużyną

Robert Lewandowski w poniedziałek 1 suerobua przyjechał na Alianz Arena i pozował z trofeami, które zdobył w Monachium, a następnego dnia po godz. 9:00 przybył do siedziby klubu, by pożegnać się ze swoimi kolegami i byłymi już współpracownikami. „Lewy pomachał przyjaźnie fanom czekającym na podziemnym parkingu i uśmiechnął się przy wejściu” – relacjonowali dziennikarze Bilda.

Wzruszające spotkanie Roberta Lewandowskiego z kolegami

Władze Bayernu Monachium poinformowały na swoim Instagramie, że kapitan Biało-Czerwonych osobiście pożegnał się z prezesem Oliverem Kahnem, dyrektorem ds. sportowych Hasanem Salihamidziciem, swoimi wieloletnimi kolegami z drużyny, a także trenerem Julianem Nagelsmannem i jego sztabem.

Robert Lewandowski poszedł do biura Olivera Kahna i Hasana Salihamidzicia

Prezes Oliver Kahn przyznał, że to było miłe, że Lewandowski przyszedł do jego biura po raz ostatni. „Porozmawialiśmy o wszystkim, wyszliśmy w dobrych stosunkach i w przyszłości pozostaniemy w kontakcie. Robert i FC Bayern to była i jest wyjątkowa historia sukcesu. Życzymy mu wszystkiego najlepszego w FC Barcelonie” – zaznaczył.

Do spotkania z 33-latkiem odniósł się także dyrektor sportowy Hasan Salihamidzić, który ostatnio w dość mocnych słowach odniósł się do niedawnego wywiadu Polaka dla ESPN.

Robert przyszedł do mojego biura, aby się pożegnać i rozmawialiśmy przez kolejne 15 minut. Odniosłem się do wszystkiego i wszystko wyjaśniliśmy. Robert osiągnął wielkie rzeczy dla Bayernu i to właśnie powinno być zapamiętane. On również wie, za jak wiele musi podziękować klubowi. Życzyliśmy mu wszystkiego najlepszego – podkreślił.

Od 16 lipca Robert Lewandowski jest zawodnikiem FC Barcelony, która wykupiła go z ekipy mistrza Niemiec za 45 mln euro plus 5 mln euro bonusów.

