Piękny gest Roberta Lewandowskiego. Wiemy, jakie prezenty sprawił piłkarzom Bayernu Monachium

Robert Lewandowski już od wielu miesięcy nosił się z zamiarem opuszczenia Bayernu Monachium. Polski napastnik wprost deklarował, że chciałby wreszcie spróbować swoich sił w innej lidze, niż Bundesliga. Początkowo działacze Die Roten byli nieugięci w kwestii sprzedaży największej gwiazdy, lecz ostatecznie zmienili zdanie i zaakceptowali ofertę FC Barcelony.

W połowie lipca 33-latek udał się do Stanów Zjednoczonych, gdzie do nowego sezonu przygotowywała się Duma Katalonii. Przed wyjazdem jednak obiecał, że wróci do stolicy Bawarii, aby należycie się pożegnać. Jak zapowiedział, tak zrobił. Niemieckie media poinformowały, że Polak przybył do Monachium w poniedziałek, 1 sierpnia.

Robert Lewandowski wrócił do Monachium. Wiadomo, co wręczył byłym kolegom z drużyny

W trakcie dwóch dni spędzonych w kraju za naszą zachodnią granicą kapitan reprezentacji Polski załatwiał nie tylko kilka spraw osobistych, ale również spotkał się piłkarzami oraz szefami monachijskiego zespołu. Dziennikarze „Bilda” starali się jak najbardziej szczegółowo opisać przebieg wizyty „Lewego”.

Dotarli nawet do informacji, jakie prezenty otrzymali od Roberta Lewandowskiego gracze Bayernu Monachium, którzy przez lata dzielili z nim jedną szatnię. Według nich Polak podarował każdemu ze swoich boiskowych kolegów butelkę Noble Champagne Armand de Brignac, która kosztuje nawet 1700 euro. Ponadto wręcz zdjęcia z czasów wspólnej gry.

Polski napastnik podczas swojego pobytu w Monachium widział się także z osobami zarządzającymi Die Roten, a więc chociażby z Oliverem Kahnem, czy też Hasanem Salihamidziciem. Wziął też udział w wyjątkowej sesji zdjęciowej, której rezultaty opublikował w mediach społecznościowych.

Czytaj też:

Wzruszające chwile w Monachium. Ostatni czas Roberta Lewandowskiego z byłą drużyną