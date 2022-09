Trener Bayernu Monachium chce porozmawiać z piłkarzami. Na konferencji wspomniał o Robercie Lewandowskim

W Bayernie Monachium robi się coraz bardziej napięta atmosfera. Po porażce z Augsburgiem Rafała Gikiewicza i po czwartym meczu w Bundeslidze z rzędu bez wygranej wszystkie oczy są skierowane na Bawarię.

Ostatnią porażkę z niżej notowanym rywalem w wymownych słowach skomentował dyrektor sportowy Bayernu Monachium – Hasan Salihamidzić. Zdaniem Bośniaka nastrój w Bawarii się popsuł. – Nie wykorzystaliśmy kilku sytuacji i pozwoliliśmy rywalom na stworzenie ich sobie. Nie możemy tak grać w Bundeslidze – powiedział 45-latek w Sky.

Mamy problemy z grającymi fizycznie zespołami. Teraz nie ma już wymówek, teraz potrzebujemy zwycięstw! – zażądał, cytowany przez sport1.de.

Niemieccy dziennikarze: Widać było bezradność Nagelsmanna

Niemcy zwrócili uwagę na zachowanie Juliana Nagelsmanna, który od razu po meczu ruszył w kierunku szatni. Według dziennikarzy sport1.de na konferencji prasowej widać było jego bezradność. Szkoleniowiec cały czas spoglądał w dół, trzymając w prawej ręce długopis, którym robił notatki. – Myślę o wszystkim. O mnie. O sytuacji. O wszystkim – miał rzucić szkoleniowiec Bayernu.

Musimy wykorzystać nasze sytuacje sam na sam z bramkarzem, aby wygrywać mecze. Jeśli tego nie zrobimy, nie wygramy. To właściwie całkiem proste – powiedział na konferencji trener Bayernu.

Julian Nagelsmann wspomniał na konferencji o Robercie Lewandowskim

W trakcie konferencji prasowej Julian Nagelsmann został zapytany o to, czy w jego klubie nie brakuje napastnika z prawdziwego zdarzenia. Wtedy Niemiec wspomniał o Robercie Lewandowskim.

– Co to ma znaczenie, jeśli powiem „nie”, albo powiem „tak”? W trakcie meczu z ławki wszedł Eric Maxim Choupo-Moting. Nie ma znaczenia, co teraz odpowiem. Mówię nie, to znaczy: nie rozpoznaje problemu. Jeśli powiem tak, wszyscy mówią: tęskni za Lewandowskim – zareagował szkoleniowiec mistrzów Niemiec.

Kryzys w Bayernie. Nagelsmann chce porozmawiać z piłkarzami

Według informacji SPORT1 Julian Nagelsmann chce w niedzielę porozmawiać ze swoimi gwiazdami przed wspólną wizytą na Oktoberfest i przed wyjazdem na mecze kadry.

Niemieccy dziennikarze twierdzą, że Nagelsmann uważa, że to zespół jest przede wszystkim odpowiedzialny za to, co się dzieje – przede wszystkim ze względu na wiele zmarnowanych okazji.

Czytaj też:

Legenda BVB uderzyła w Roberta Lewandowskiego. Niemiec nie miał litości