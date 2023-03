Piłkarz oskarża klub o rusofobię. Stanowcza reakcja zespołu

Po wybuchu wojny w Ukrainie rosyjscy sportowcy rzadko opuszczają ojczyznę. Nawet wcześniej rzadko który piłkarz decydował się na wyjazd z kraju, gdyż u siebie mógł liczyć na dobre warunki finansowe oraz występy w europejskich pucharach. Ci, którzy pozostali na Zachodzie po lutym 2022 roku musieli pokazać, że nie wspierają krwawej. Jeden z piłkarzy 2. Bundesligi stwierdził, iż czuje się dyskryminowany ze względu na rosyjskie obywatelstwo.

Gael Ondoua oskarża niemiecki klub o rusofobię

Gael Ondoua to kameruński piłkarz, który wychowywał się i dorastał piłkarsko w Rosji. Przechodził przez juniorskie szczeble Lokomotiwu czy CSKA Moskwa. Ostatni raz grał w tamtejszej lidze w sezonie 2018/2019 (Anży Machaczkała), po czym trafił do Servette Genewa, a w 2021 roku do Hannoveru 96. O pomocniku głośno zrobiło się podczas mundialu. Ondoua miał naklejoną na butach flagę Rosji. Teraz uważa, że przez nią i posiadane rosyjskie obywatelstwo klub go dyskryminuje.

„Klub, z którym mam kontrakt ważny do końca sezonu, już na mnie nie liczy. Pomimo doświadczenia z gry na mundialu. Pomimo zawieszenia defensywnego pomocnika. Pomimo faktu, że obrońcy są zmuszeni przenieść się na środek pola. Pomimo serii porażek w ostatnich rundach. Nie ma najmniejszych szans, abym wyszedł na boisko w tym sezonie. Myślę, że rozumiecie powody. Wszyscy widzieli, co się stało po mistrzostwach świata. Jestem wymieniany w klubie jako obywatel Rosji. Człowiek powinien mówić prawdę i mieć własne stanowisko. A teraz płacę za to cenę” – napisał sportowiec w poście w serwisie Telegram.

Hannover 96 stanowczo reaguje na wypowiedzi kameruńskiego piłkarza

Klub mocno zareagował na wypowiedzi piłkarza. Jak informuje „Bild”, w klubie określa się go mianem kłamcy. Ondua nawet przed mundialem nie grał za dużo w pierwszym składzie Hannoveru. Po mistrzostwach świata grał mniej, ale zachowanie w Internecie rozwścieczyło dyrektora sportowego Marcusa Manna, który nakłonił trenera Stefana Leitla do zawieszenia piłkarza. Obecnie Kameruńczyk trenuje z zespołem U23, lecz zdaniem niemieckiej gazety nie przykłada się do zajęć, skupiając się na wizytach na siłowni.

Klub proponował piłkarzowi odejście do zagranicznych klubów, lecz ten marzył o trafieniu do Premier League. Obecnie strony będą dążyły do rozwiązania kontraktu. Jeśli umowa zostanie zakończona z winy Ondoui, to wychowanek moskiewskich zespołów musi się liczyć z wypłatą odszkodowania.

