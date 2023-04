Klub z Bundesligi chce ściągnąć polskiego napastnika. Jest jednym z głównych celów

Dawid Kownacki to postać, której wielu ekspertom bardzo brakowało wśród marcowych powołań do reprezentacji Polski. „Kownaś” nie znalazł jednak uznania w oczach trenera Fernando Santosa. Polak może zostać jednak bohaterem transferu, dzięki któremu powróci do niemieckiej elity. Kownackim zainteresowany jest bowiem Werder Brema.

Dawic Kownacki gwiazdą zaplecza Bundesligi

W obecnym sezonie Kownacki dla Fortuny Düsseldorf w 24 rozegranych meczach zdobył 12 goli i dołożył 7 asyst. Taki dorobek sprawia, że Polak jest jednym z czołowych napastników w 2. Bundeslidze. Klub z Düsseldorf najprawdopodobniej nie zdoła utrzymać swojej gwiazdy, jeśli nie będzie liczyć się w walce o awans.

Obecnie Fortuna jest na szóstym miejscu w tabeli ze stratą siedmiu punktów do miejsca barażowego. Tę pozycję obecnie zajmuje Hamburger SV. Przed HSV są jeszcze drużyny, które na teraz awansowałyby bezpośrednio do niemieckiej elity, czyli drugie Heidenheim oraz liderujący Darmstadt.

W Fortunie poza Kownackim występuje inny Polak, powołany do kadry przez selekcjonera Santosa. Michał Karbownik wyszedł nawet w podstawowym składzie na pojedynek z Czechami (1:3), ale po pierwszej połowie lewy obrońca został ściągnięty z boiska, zaliczając bardzo słaby występ w reprezentacji.

Dawid Kownacki przeniesie się do Werderu Brema?

Portal 90min.de poinformował, że Kownacki znalazł się w gronie dwóch głównych celów transferowych drużyny z Bundesligi. Mowa o Werderze Brema, który przeciętnie radzi sobie w bieżącym sezonie. Klub jest w środku ligowej tabeli po 26 kolejkach, ale musi być czujny, żeby nie stracić zapasu punktowego nad strefą zagrożoną spadkiem.

Jedenasta drużyna Bundesligi szuka wzmocnień na kolejny sezon. Kownacki jest komplementowany w Niemczech, gdzie miał okazję posmakować gry w najwyższej klasie rozgrywkowej. „Kownaś” grał w barwach Fortuny w Bundeslidze w sezonach 2018/19 i 2019/20. W 30 meczach zdobył łącznie tylko cztery gole. Co bardziej szokujące, w drugim sezonie przy 20 występach Polak… ani razu nie trafił w grze o ligowe punkty.

Teraz, mając 26 lat, wydaje się, że Kownacki może podjąć drugą, bardziej udaną próbę zameldowania się na najwyższym poziomie u naszych zachodnich sąsiadów.

