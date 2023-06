Wymowne słowa Uliego Hoenessa na temat Roberta Lewandowskiego. „Powiedziałem to dość jasno”

Ostatni sezon dla Bayernu Monachium był jednym z najgorszych w ostatnim czasie. Co prawda Bawarczycy zdobyli kolejne mistrzostwo Niemiec, ale tylko dzięki temu, że Borussia Dortmund zanotowała wpadkę z Mainz w ostatniej kolejce.

Problemy Bayernu Monachium w sezonie 2022/23

Pośredni wpływ na przebieg sezonu dla Die Roten miało m.in. odejście Roberta Lewandowskiego ze stolicy Bawarii. Choć dla Polaka to jest trudny sezon, to już w swoim pierwszym roku w Hiszpanii zdobył mistrzostwo z FC Barceloną oraz jest już o krok od wywalczenia korony króla strzelców.

Bayern Monachium po odejściu Polaka miał problem ze strzelaniem bramek oraz w tzw. przepychaniu zwycięstw w meczach na styk. Potencjalny następca „Lewego”, czyli Sadio Mane kompletnie nie poradził sobie w Niemczech i już mówi się o jego możliwym odejściu z drużyny.

Taki stan rzeczy nie obył się bez konsekwencji i tuż po triumfie w Bundeslidze ze swoimi stanowiskami pożegnali się Oliver Kahn oraz Hasan Salihamidzić, czyli szefem i dyrektorem sportowym klubu. Wcześniej ze stanowiskiem pożegnał się Julian Nagelsmann.

Uli Hoeness: Powiedziałem to dość jasno

W wywiadzie dla Suddeutsche Zeitung na temat tego, co dzieje się w Bayernie Monachium wypowiedział się Uli Hoeness, który przed laty ściągał kapitana reprezentacji Polski do Bawarii. Jego zdaniem poprzedni zarząd klubu popełnił błąd sprzedając Roberta Lewandowskiego, bez sprowadzenia jego następcy z prawdziwego zdarzenia. – Powiedziałem to dość jasno – oświadczył, cytowany przez Interię.

Zasłużony człowiek w Monachium zdradził, że informował Salihamidzicia, że jeśli pozbędą się Polaka, to będą musieli wydać pieniądze na jego następcę. – Lewandowski to gwarant minimum 25 goli w sezonie. Gdyby Bayern zatrzymał Polaka, drużyna z Monachium mogłaby stracić na opłacie za jego transfer, ale mielibyśmy rok dłużej na znalezienie następcy – podkreślił Uli Hoeness.

Kto będzie następcą Roberta Lewandowskiego w Bayernie Monachium?

Ponadto działacz przyznał w lokalnych mediach, że najlepszym wyborem na zastępstwo Polaka byłby Erling Haaland, który przed sezonem trafił do Manchesteru City oraz Victor Osimhen z Napoli, ale od razu zaznaczył, że on raczej będzie nieosiągalny dla klubu.

Niemieckie dzienniki donoszą, że najprawdopodobniej do klubu trafi Kolo Muani z Eintrachtu Frankfurt. – To dobry zawodnik, ale nie będę teraz wchodził w szczegóły – zakończył.

