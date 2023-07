Finanse Bayernu Monachium pod lupą UEFA. Zaskakująca reakcja klubu

Bayern Monachium mógł być już pogodzony z utratą panowania w Niemczech. Przez większość sezonu Bawarczycy radzili sobie niewspółmiernie do oczekiwań. Klub, który rokrocznie zdobywa tytuł mistrzowski od 2013 roku, dopiero w ostatnich kilkunastu minutach sezonu zapewnił sobie triumf. Borussia Dortmund miała puchar już na wyciągnięcie ręki, lecz potknęła się w najgorszym momencie. Monachijczycy cieszą się, lecz od razu rozpoczęli przygotowania do kolejnego sezonu, tak aby dominacja wciąż trwała.

UEFA skontrolowała Bayern Monachium

Bayern nie ustaje w wysiłkach, by nadal być w europejskiej czołówce. Wszystko starają się jednak robić racjonalnie tak, aby nie zdestabilizować finansów klubu. Niemiecki dziennik „Bild” donosi o niezapowiedzianej kontroli UEFA w siedzibie klubu przy Saebener Strasse w Monachium. Gazeta mówi o „przewróceniu biura do góry nogami”. Przedstawiciele europejskiej federacji sprawdzili podpisywane umowy, raporty finansowe z wielu lat czy obecne wydatki Bawarczyków. Jak powiedział dla „Bild” prezes Bayernu, Jan-Christian Dreseen, klub jest zadowolony z wizyty UEFA i cieszy się, że podobne kontrole będą przeprowadzane w innych czołowych zespołach Starego Kontynentu.

– Przez kilka dni przyglądali się naszym finansom pod kątem umów sponsorskich, wypłat wynagrodzeń, amortyzacji. Musieliśmy im pokazać dosłownie wszystko – powiedział Dreseen To świetny pomysł UEFA. Dzięki temu sprawdzone zostaną finanse wszystkich największych klubów – dodał prezes monachijskiego klubu.

Transfery Bayernu Monachium

W przeciwieństwie do klubów pokroju PSG, Realu czy ekip z Manchesteru, Bayern Monachium nie słynie z ogromnych kwot wydawanych na wzmocnienia. Do klubu póki co trafili Konrad Laimer i Raphael Guerreiro, lecz były to transfery bezgotówkowe.

Czytaj też:

Carlo Ancelotti odejdzie z Realu Madryt. Wielkie wyzwanie przed WłochemCzytaj też:

Kolejna afera w Motorze Lublin. Kontrowersyjny trener zwyzywał kierownika