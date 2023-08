Robert Lewandowski w gronie „Bohaterów Bundesligi”. Był jedynym nagrodzonym obcokrajowcem

Robert Lewandowski, póki co nie może zaliczyć początku sezonu La Liga do udanych. Choć FC Barcelona wygrała ostatni mecz z Cadizem 2:0, to ani z nimi, ani w pierwszej kolejce w Getafe nie znalazł sposobu, by trafić do bramki rywali. Mimo to trener Xavi Hernandez zachowuje spokój, będąc przekonany o tym, że „Lewy” szybko rozpocznie strzelanie.

Robert Lewandowski z wielkim wyróżnieniem

O tym, że napastnik reprezentacji Polski to skuteczny gracz, mieli okazje przekonać się przez lata piłkarze Bundesligi. Lewandowski najpierw przez lata zdobywał bramki dla Borussii Dortmund, a następnie dla Bayernu Monachium, z którym w klubowej piłce wygrał wszystko, co tylko możliwe. Dla zespołu ze stolicy Bawarii strzelił 344 gole, z czego 312 w lidze niemieckiej. Nie było więc zaskoczeniem umieszczenie 35-latka w gronie „Bohaterów 60-lecia Bundesligi”.

Organizator rozgrywek na oficjalnej gali nagrodził tych, którzy przez dekady mieli wpływ na rozwój ligi. W gronie „Bohaterów” znaleźli się także Wolfgang Overath, Karl-Heinz Rummenigge, Matthias Sammer, Felix Magath, Lothar Matthaeus i były klubowy kolega Lewandowskiego, Thomas Mueller. Sam Lewandowski, który w dzień gali obchodził urodziny, podziękował w mediach społecznościowych za nagrodę, podkreślając fakt, że znalazł się w naprawdę wąskim gronie.

„W dniu moich 35. urodzin miałem przyjemność uczestniczyć w obchodach 60-lecia Bundesligi i został odznaczony "Bohaterami 60-lecia Bundesligi". To wielki przywilej być rozważanym wśród legend takich jak Wolfgang Overath, Karl-Heinz Rummenigge, Matthias Sammer, Felix Magath, Lothar Matthaeus i Thomas Mueller. A tym bardziej być jedynym cudzoziemcem w tej grupie. Bardzo dziękuję za tę nagrodę. Gra w Bundeslidze zawsze będzie ważną częścią mojego życia” – napisał Lewandowski w mediach społecznościowych, wstawiając również kilka zdjęć z gali.

Kariera Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski trafił do Bundesligi w 2010 roku, przechodząc z Lecha Poznań do Borussii Dortmund. W 2022 roku opuścił Bundesligę, podpisując jako wolny gracz kontrakt z FC Barceloną.

