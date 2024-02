To już oficjalnie. Będzie zmiana trenera w Bayernie Monachium!

W ostatnim czasie Bayern Monachium znajduje się w kiepskiej dyspozycji. Przegrał trzy mecze z rzędu, wcześniej odpadł też z Pucharu Niemiec. To sprawiło, że cierpliwość działaczy do Thomasa Tuchela się wyczerpała. Szkoleniowiec jednak pożegna się z posadą nie teraz, lecz po zakończeniu sezonu. Zatem sprawdziły się informacje Floriana Plettenberga, dziennikarza „Sky”, który we wtorek podkreślał w mediach społecznościowych, że Bayern szuka kandydata na nowego trenera najprawdopodobniej na kolejny sezon.

Bayern wydał oświadczenie

Na stronie internetowej Bayernu Monachium pojawiło się oświadczenie, gdzie podkreślono, że klub oraz trener wspólnie podjęli decyzję o zakończeniu współpracy, która pierwotnie miała obowiązywać do 30 czerwca 2025 r., a wygaśnie ostatecznie 30 czerwca br.

„Jest to wynik konstruktywnej dyskusji pomiędzy dyrektorem generalnym Janem-Christianem Dreesenem i Thomasem Tuchelem” – informuje Bayern.

„Naszym celem jest podążanie w innym kierunku piłkarskim z nowym trenerem głównym na sezon 2024 /25. Do tego czasu każda osoba w klubie jest wyraźnie wezwana do osiągnięcia maksimum możliwego w Lidze Mistrzów i Bundeslidze. Wyraźnie pociągam także zespół do odpowiedzialności w tym zakresie. Szczególnie w Lidze Mistrzów po przegranej 1:0 w pierwszym meczu na stadionie Lazio, jesteśmy przekonani, że dotrzemy do ćwierćfinału na wypełnionej po brzegi Allianz Arena, mając za sobą wsparcie naszych fanów" – to z kolei słowa dyrektora generalnego klubu Jana-Christiana Dreesena.

To może być najgorszy sezon Bayernu od lat

Thomas Tuchel w oświadczeniu także zapewnił, że zrobi wszystko, by doprowadzić Bayern w tym sezonie jak najdalej. Na razie jednak atmosfera wokół zespołu jest słaba. Niemiec nie sprostał oczekiwaniom działaczy. Bawarczycy w tym sezonie mogą stracić tytuł mistrzów Niemiec, bo do prowadzącego w tabeli Bayeru Leverkusen tracą już osiem punktów, a do końca sezonu pozostało dwanaście kolejek. Jeśli do tego dojdzie jeszcze odpadnięcie z Ligi Mistrzów, co jest możliwe, to czara goryczy się przeleje.

Tuchel objął drużynę w marcu 2023 roku po Julianie Nagelsmannie. W poprzednim sezonie rzutem na taśmę Bayern wywalczył mistrzostwo kraju i to jest jedyne trofeum, które obecny szkoleniowiec podnosił razem z drużyną.

