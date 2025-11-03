Niemcy nie mogą się nachwalić Polaka. „Jest naszym najlepszym zawodnikiem”

O tym, że były piłkarz Lecha Poznań znajduje się w wysokiej formie, pisaliśmy już na początku października b.r. Jakub Kamiński odżył po przenosinach z VfL Wolfsburg do FC Köln. W Kolonii polski piłkarz pokazuje pełnie swoich możliwości.

Bundesliga: Gol i asysta Jakuba Kamińskiego. Polak gwiazdą FC Köln

Kolejny świetny występ reprezentant Polski zaliczył w niedzielę. Rywalem FC Köln był zespół Hamburgera SV. Tym razem drużyna z Kolonii dała mnóstwo radości swoim kibicom, wygrywając aż 4:1. Gola i asystę przeciwko HSV zaliczył „Kamyk”, będąc jedną z najważniejszych postaci na boisku.

Polaka nachwalić się nie mógł szkoleniowiec rewelacji Bundesligi.

– Kuba Kamiński jest naszym najlepszym zawodnikiem. Może grać na lewym skrzydle i na lewym wahadle, ale też na prawym skrzydle i na prawym wahadle. Jest niezwykle wszechstronny, a poza tym skromny, chętny do nauki i decydujący dla naszej gry – mówił trener FC Köln Lukas Kwasniok, cytowany przez dziennikarza Marcina Borzęckiego.

Kamiński dzięki swojemu występowi przeciwko HSV po raz drugi w sezonie 2025/26 znalazł się w „jedenastce kolejki” prestiżowego i najważniejszego piłkarsko miejsca w Niemczech, czyli w „Kickerze”. FC Köln jest za to na wysokiej, siódmej pozycji w tabeli Bundesligi, będąc o krok od wskoczenia do strefy gwarantującej występy w europejskich pucharach. Za plecami jednak dopiero 9. kolejek, a beniaminek z Kolonii zapewne będzie chciał sobie przede wszystkim zapewnić spokojne utrzymanie w niemieckiej elicie.

Kamiński pracuje jednak mocno na to, żeby FC Köln zdecydowało się wykupić Polaka z VfL Wolfsburg. W barwach „Wilków” polski skrzydłowy nie wyglądał w ostatnich kilkunastu miesiącach tak, jak obecnie – w trakcie tak cennego wypożyczenia.

Formie Kamińskiego może dodatkowo przyklasnąć Jan Urban. Selekcjoner reprezentacji Polski zapewne nie będzie kręcił nosem na kolejne, pozytywne wieści związane z występami reprezentantów – zwłaszcza w tak mocnych ligach – jak Bundesliga.

