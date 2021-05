Mocne słowa prezesa Lecha Poznań po nieudanym sezonie. „Trzeba nazwać rzeczy po imieniu”

11. miejsce w Ekstraklasie jest dla Lecha Poznań osiągnięciem dalekim od wymarzonych. Kolejorz jeszcze na początku kampanii występował w Lidze Europy, a teraz zakończył sezon z fatalnym wynikiem. Aby doprecyzować sytuację Lecha, wystarczy powiedzieć, że inna poznańska drużyna, Warta, zakończyła zmagania w lidze na 5. miejscu i tylko gorszy bilans bezpośredni przeciwko Śląskowi Wrocław sprawił, że nie ujrzymy beniaminka w rozgrywkach europejskich. O zakończonym sezonie, wypowiedział się w rozmowie z „WP Sportowe Fakty” prezes Kolejorza, Piotr Rutkowski.

„To było upokarzające, a porażki frajerskie”

Prezes Lecha Poznań, podczas rozmowy z „WP Sportowe Fakty”, nie przebierał w słowach. – Jako właściciel klubu jestem bardzo rozczarowany i wkurzony tym, co się wydarzyło na moich oczach. Najbardziej irytuje mnie nie fakt przegranej, ale sposób, w jaki wiele razy ulegaliśmy. Trzeba nazwać rzeczy po imieniu, to było upokarzające, a porażki frajerskie – powiedział Piotr Rutkowski. – W takim klubie jak Lech Poznań coś takiego nie ma prawa się zdarzyć. Ok, można przegrać, jeszcze niejeden mecz przegramy, ale nie w taki sposób – dodał właściciel Lecha.

Pełen zawodu i irytacji wywód Rutkowskiego nie oznacza jednak, że zwiesza on głowę w geście rezygnacji. – Gdy mi się pluje w twarz, gdy mam wiatr przeciwko sobie, to nie uklęknę. To mnie jeszcze bardziej motywuje, nakręca, żeby pokazać, że Lech to jest wielki klub, który wróci na miejsce, w którym powinien być – wyznał w rozmowie prezes Kolejorza.

