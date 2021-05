Ekstraklasa S.A. wypłaca pieniądze za sezon 2020/21. Legia na czele, ile zarobią poszczególne kluby?

Na wstępie warto zaznaczyć, iż wyżej przytoczona suma jest znacznie wyższa, niż te sprzed kilku lat. O ile bowiem względem poprzedniego roku wzrosła zaledwie o 5,5 miliona, o tyle w porównaniu z kwotą sprzed dwóch sezonów mówimy o gigantycznej różnicy na poziomie 70,5 miliona złotych.

– Mimo pandemii utrzymaliśmy rekordowe kontrakty mediowe i wszystkie umowy sponsorskie, a dodatkowo wygospodarowaliśmy około 5 mln zł, które wypłacimy klubom w najbliższych dniach – mówi Marcin Animucki, prezes Ekstraklasa S.A. – Na nowych kontraktach mediowych zyskali wszyscy, od mistrza do zespołu spadającego, a przykład Rakowa, który już w drugim roku po awansie zdobył wicemistrzostwo Polski i zgarnął prawie 10 proc. puli pokazuje, że duże pieniądze leżą na boisku i każdy klub ma szanse po nie sięgnąć – twierdzi.

Jak nagradzano kluby w Ekstraklasie?

W tym kontekście warto zauważyć, iż sezon 2020/21 był drugim, w trakcie którego zmagaliśmy się z pandemią, która mocno wpłynęła na finanse polskich klubów. Co prawda zdarzały się skrajne przypadki, gdy niektóre drużyny korzystały wręcz na braku organizacji dnia meczowego dla kibiców, ponieważ generował on większe koszty niż przychody. To jednak skrajność. Generalnie brak pieniędzy pozyskiwanych przez klub z biletów, gastronomii oraz innych pomniejszych funkcjonalności nie pozostał nieodczuwalny. Dlatego tym większe znaczenie miały pozostałe dochody jak chociażby te z tytułu praw telewizyjnych, sponsorskich czy od spółki Ekstraklasa S.A. właśnie.

Najważniejszym kryterium był oczywiście wynik sportowy, który należy uznać za najbardziej obiektywny współczynnik. Ponadto z kwot zmiennych wyróżniono także nagrody za zajęcie wysokich miejsc w Pro Junior System, czyli projekcie nagradzającym kluby odważnie stawiające na młodzież. Im więcej minut rozegrają twoi piłkarze z kategorii U-21, tym więcej zarobisz – ot, proste. W tym aspekcie należy zwrócić uwagę na fakt, iż premiuje się tylko 5 drużyn z najwyższym współczynnikiem PJS. I tak na pierwszym miejscu uplasował się Lech, druga była Pogoń, a dalsze lokaty zajęły kolejno Zagłębie Lubin, Wisła Kraków i Górnik Zabrze.

Ekstraklasa docenia „dorobek historyczny”

Nieco kontrowersyjny jest natomiast ranking historyczny. Tu pieniądze rozdysponowane są według szeroko rozumianego dorobku danego klubu w danej lidze w poprzednich latach. Tym sposobem Warta Poznań, mimo zajęcia 5. miejsca w Ekstraklasie, zarobiła zaledwie 0,299 mln złotych z tytułu historycznego, a jej lokalny rywal, Lech, aż 5,257 mln, choć uplasował się dopiero na 11. lokacie. Mówimy więc o ponad 17-krotnej przebitce.

Do tego w ramach kwot stałych wszystkim klubom przypadło po 6,325 miliona złotych oraz 0,125 miliona na rzecz regularnego przeprowadzania testów COVID-owych.

I tak ostatecznie najwięcej zarobi Legia, bo blisko 30 milionów złotych, mimo iż akurat ona nie była w czołówce PJS. Druga największa kwota (22,196 miliona) powędrowała do Szczecina. Nieco mniej (22,006 miliona) zainkasuje Raków, a czwarty największy beneficjent to Śląsk Wrocław (16,341 miliona). Co ciekawe piąta najwyższa kwota trafia do Lecha, choć ten zajął przecież odległe miejsce w tabeli. W kontekście Kolejorza dużą różnicę na jego korzyść zrobił jednak dyskusyjny ranking historyczny oraz pierwsze miejsce w PJS. Z pełnym zestawieniem kwot można zapoznać się poniżej.

Czytaj też:

Kto w minionych rozgrywkach zachwycił nas najbardziej? Wybraliśmy najlepszą jedenastkę Ekstraklasy 2020/2021!