Meczyki.pl: Paweł Wszołek opuści Legię Warszawa. Kierunek Bundesliga

Paweł Wszołek miał dostać ofertę przedłużenia kontraktu od Legii już parę tygodni temu. Umowa nie została podpisana, ponieważ na horyzoncie pojawiła się 7. drużyna tegorocznej kampanii Bundesligi.

Wszołek na celowniku Unionu Berlin

Paweł Wszołek miał trafić na listę życzeń Unionu Berlin już parę tygodni temu. Teraz sprawa transferu powinna być na ostatniej prostej. Opcja wyjazdu do Niemiec wydaje się być dla polskiego zawodnika nie do odrzucenia. Union Berlin zajął w tym roku 7. miejsce w tabeli, dzięki czemu awansował do europejskich pucharów, a dodatkowo gra w zagranicznym klubie wiąże się oczywiście również z większymi niż w Polsce, zarobkami. Jeśli potwierdzi się transfer Wszołka do berlińskiej drużyny, Polak zostanie klubowym kolegą Tymoteusza Puchacza, który niedawno zmienił Lecha Poznań właśnie na niemiecki Union.

Wszołek występował w Legii Warszawa dwa pełne sezony. W tym czasie wygrał ze stołecznym klubem dwukrotnie mistrzostwo Polski. W barwach Wojskowych rozegrał w sumie 60 spotkań, strzelił 12 bramek i zaliczył 15 asyst.

