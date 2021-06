Polski bramkarz dopuścił się gwałtu? Sąd podjął decyzję

Dawid Kudła w ostatnim czasie reprezentował barwy Górnika Zabrze. Zmagania sportowe nie były jednak podstawowym zmartwieniem rezerwowego golkipera Górnika w minionych miesiącach. Toczyła się bowiem sprawa, w której zawodnik był oskarżony o gwałt. W grudniu 2019 roku Kudła był nawet tymczasowo aresztowany. Ostatecznie jednak piłkarz został uniewinniony.

Dawid Kudła uniewinniony od zarzucanego mu gwałtu

Piłkarz poinformował o tej decyzji na swoim profilu facebookowym: „Niewinny!!! W związku z informacjami, jakie na przestrzeni ostatniego czasu ukazywały się w niektórych mediach i portalach społecznościowych, w odniesieniu do komunikatów publicznych Prokuratury Katowice-Południe, z których treści wynikało, że wraz z moim przyjacielem miałem dopuścić się przestępstwa zgwałcenia kobiety, a ponadto, że zastosowano względem mnie z tego powodu tymczasowy areszt, pragnę poinformować, że we wtorek, 15 czerwca 2021 roku Sąd Okręgowy w Katowicach uniewinnił mnie od zarzucanego czynu”.

Przypomnijmy – według doniesień „Super Expressu” pod koniec 2019 roku Kudła imprezował w Katowicach w jednym z mieszkań przy ulicy Mariackiej. Finałem tamtych wydarzeń miał być gwałt na jednej z zaproszonych kobiet. Dawid Kudła obok Marcina N. zostali w tej sprawie oskarżeni.

Dawid Kudła: To był najtrudniejszy okres w moim życiu

„Czas oskarżania i posądzania mnie o coś, czego nie popełniłem, był najtrudniejszym okresem i doświadczeniem w moim życiu, pozostanie na zawsze traumą, z której nie miałbym szansy wyjść, gdyby nie determinacja w dążeniu do prawdy i sprawiedliwości wielu osób, które wierzyły w moją niewinność. Nigdy wcześniej nie myślałem, że tak łatwo, w tak prosty sposób, bez jakiegokolwiek ostrzeżenia i przy jednoczesnym braku ku temu jakichkolwiek podstaw można stanąć nad krawędzią, za którą rozpada się świat, marzenia i elementarne poczucie sprawiedliwości” – dodał Kudła.

Dawid Kudła - kim jest?

Dawid Kudła to polski bramkarz, który od niemal dekady występował w różnych drużynach Ekstraklasy. Swoją karierę zaczynał w Zagłębiu Sosnowiec, później trafił do Pogoni Szczecin, by następnie wrócić do Zagłębia. W ostatnim czasie był zawodnikiem Górnika Zabrze, w którym zdążył rozegrać zaledwie trzy mecze. 1 lipca Kudła opuści tę drużynę i będzie szukał nowego pracodawcy.

