Lukas Podolski może zagrać w Ekstraklasie. „Prowadzi zaawansowane rozmowy”

Pod koniec czerwca telewizja RTL poinformowała, że Lukas Podolski zostanie jurorem w programie „Das Supertalent”, czyli niemieckim odpowiedniku polskiego „Mam Talent”. Utytułowany napastnik ma dołączyć do obsady show już jesienią, co niejako ucinało spekulacje na temat jego dalszej kariery piłkarskiej. Najnowsze doniesienia wskazują jednak, że 36-latka być może zobaczymy jeszcze na boisku i to w Ekstraklasie.

Górnik czeka na odpowiedź Podolskiego

Według Fabrizio Romano, czyli dobrze poinformowanego włoskiego dziennikarza, Podolski prowadzi obecnie „zaawansowane rozmowy z Górnikiem Zabrze” . „Podolski otrzymał również oferty z Queretaro i Fortalezy oraz tureckich i katarskich klubów. Górnik Zabrze czeka na jego ostateczną odpowiedź” – przekazał Romano w twitterowym wpisie z 4 lipca.

Przypomnijmy, pochodzący z Gliwic zawodnik niejednokrotnie podkreślał, że karierę piłkarską chciałby zakończyć w Górniku Zabrze. Podolski grał m.in. dla Bayernu Monachium, 1. FC Koeln i Arsenalu, ale to właśnie 14-krotnemu mistrzowi Polski kibicował od dzieciństwa. Ostatnio występował w tureckim Antalyasporze, dla którego przez półtora roku zdobył zaledwie sześć bramek w lidze.

