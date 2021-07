Ekstraklasa. Zobacz pierwszy trening Lukasa Podolskiego w Górniku Zabrze

Lukas Podolski odbył w piątek 9 lipca pierwszy trening w barwach Górnika Zabrze. 130-krotny reprezentant Niemiec, mistrz świata z 2014 roku, wziął udział w pierwszej części zajęć z nowymi kolegami (rozgrzewka, ćwiczenia na stacjach, gra w „dziadka”), a następnie trenował indywidualnie. – Jak mówiłem na konferencji, potrzebuję 2, 3, 4 tygodnie, żeby przygotować się do sezonu. Pracuję krok po kroku, żeby być w formie – powiedział.

Podolski to zawodnik z bardzo obszernym CV. Podczas swojej kariery grał w takich klubach jak Arsenal, Bayern Monachium czy Inter Mediolan. Zawodnik jako ostatni przystanek w swojej piłkarskiej karierze wybrał Górnik Zabrze. Na piątkowej konferencji prasowej odpowiedział na kilka pytań związanych ze swoją przyszłością w tym klubie.

Podolski: Najważniejsze, żebym grał

- Wiem, że robiliście sobie żarty, ale podchodziłem do tego spokojnie, bo wiedziałem, że jak przyjdzie czas, to zagram w Zabrzu. Cały czas miałem kontakt z ludźmi w Zabrzu. Oni wykonują świetną pracę, a teraz ja chcę im pomóc – powiedział zawodnik. – Najważniejsze, żebym grał. Ale powodów, dla których przyszedłem do Górnika, jest więcej. Chcę rozwijać akademię. Chcę pomagać młodym piłkarzom, bo to do nich należy przyszłość Górnika Zabrze – wyznał były mistrz świata.

Czytaj też:

„Euro 2021: Koniec gry”. Finał Włochy - Anglia na memach niczym walka dobra ze złem