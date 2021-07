Były piłkarz Barcelony może trafić do Ekstraklasy. Chce go Termalica Bruk-Bet Nieciecza

Od czasu do czasu w polskiej lidze pojawiają się postaci, które niegdyś zahaczyły o najwyższy, światowy poziom w piłce nożnej. W Lechii Gdańsk grał na przykład Milos Krasić, do Legii dołączył Eduardo (choć on akurat okazał się ogromnym rozczarowaniem), a niedawno do Górnika Zabrze w końcu przyszedł Lukas Podolski.

Teraz mówi się, że następną byłą gwiazdą dużego formatu, która może trafić do Ekstraklasy, jest Dmytro Czyhryński. O pozyskanie go walczy Termalica Bruk-Bet Nieciecza, która dopiero co awansowała z I ligi. Informację tę podał na Twitterze Tomasz Włodarczyk, dziennikarz portalu meczyki.pl

Kim jest Dmytro Czyhryński?

Kibice mogą kojarzyć go przede wszystkim z Barcelony, której piłkarzem był w latach 2009-2010. Został wówczas sprowadzony na Camp Nou na wyraźne życzenie samego Pepa Guardioli, który zachwycił się nim po meczach Blaugrany z Szachtarem Donieck w sezonie 2008/09. Katalończycy wyłożyli za niego aż 25 milionów euro, aczkolwiek z perspektywy czasu transfer Ukraińca oceniany jest jako wyjątkowo nieudany.

Środkowy obrońca odszedł z Dumy Katalonii już po roku i wrócił do Szachtara, ale z różnych względów nigdy nie nawiązał do dawnej doskonałej formy. W dużej mierze przyczyniły się do tego także groźne kontuzje. Ukrainiec stracił przez nie prawie całe dwa sezony – 2013/14 i 2014/15. Następnie rok grał w Dnipro Dniepropietrowsk, a przez ostatnie pięć lat reprezentował barwy AEK-u Ateny.

Trener Termaliki może być kluczowy w negocjacjach

Czyhryński ma już 34 lata, a do Termaliki miałby przyjść za darmo, bowiem 30 czerwca wygasł jego kontrakt ze wspomnianym wyżej klubem ze stolicy Grecji. Dużą rolę w ściągnięciu go do Niecieczy może odegrać fakt, że szkoleniowcem Słoników jest Mariusz Lewandowski, z którym Czyhryński grał w Szachtarze przez cztery lata.

