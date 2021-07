Lukas Podolski: Zawsze wiedziałem, że zagram w Górniku

Długo oczekiwany transfer Lukasa Podolskiego do Górnika Zabrze został ogłoszony 6 lipca. – Lukas obiecał, że przyjedzie do Zabrza. Podkreślał, że jest związany z klubem – przypomniał rzecznik prasowy Górnika, Konrad Kołakowski. – To przepiękna ludzka historia. Chłopak od nas, Ślązak z Sośnicy wychował się kilka kilometrów pod stadionem, a dziś jako wielka gwiazda przyjeżdża do Zabrza – dodał.

Podolski: Kibicuję Górnikowi od małego

Sam zainteresowany w rozmowie z Filipem Chajzerem zaznaczył, że „zawsze wiedział, że zagra w Górniku, ale nie wiedział kiedy” . – Obiecałem to także babci. Spędzałem u niej wakacje, koło stadionu. Graliśmy w piłkę z wujkiem i z kolegami. Kibicuję Górnikowi od małego – zadeklarował.

Chociaż Podolski urodził się w Gliwicach, to już po dwóch latach razem z rodzicami przeprowadził się do Niemiec. Mimo to w jego domu wciąż rozmawia się w języku ojczystym. Wszędzie gdzie mogę, mówię po polsku – przyznał.

Debiut w nowym klubie

Podolski zadebiutował w barwach Górnika w sobotę 17 lipca, kiedy to klub z Zabrza zagrał towarzysko z Banikiem Ostrawa. Zespół wielokrotnego reprezentanta Niemiec przegrał 1:3, a gwiazdorowi nie udało się wpisać na listę strzelców.

