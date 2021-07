Podolski z szansą na debiut w Ekstraklasie. Snajper Górnika postraszy Pogoń?

Transfer Lukasa Podolskiego do Górnika Zabrze elektryzuje nie tylko kibiców śląskiego klubu. Gra mistrza świata w Ekstraklasie to dodatkowy smaczek dla oglądających nasze rodzime rozgrywki, którzy często narzekają na brak światowego formatu w polskich drużynach. Niemiec szansę na oficjalny debiut może otrzymać już w niedzielę 25 lipca, kiedy to Górnik zagra na wyjeździe z Pogonią Szczecin.

Podolski gotowy do gry

Jan Urban na przedmeczowej konferencji prasowej zaznaczył, ze Podolski jest już gotowy do gry. – Sumiennie trenuje i z każdym dniem będzie w lepszej dyspozycji fizycznej i będzie mógł grać dłużej w każdym spotkaniu – mówił trener Górnika cytowany przez wyborcza.pl. Kwestią otwartą pozostaje, czy gwiazdor wybiegnie w podstawowej jedenastce, czy może wejdzie z ławki.

Piłkarzom ze Śląska przyjdzie mierzyć się z Pogonią, która pozostaje w walce o europejskie puchary. Zespół ze Szczecina zremisował ostatnio z NK Osijek, prezentując się przyzwoicie. Kwestia awansu rozstrzygnie się na stadionie wicemistrza Chorwacji. Póki co zawodnicy prowadzeni przez Kostę Runjaicia skupiają się na Ekstraklasie, gdzie na inaugurację zmagań przed własną publicznością będą chcieli wywalczyć trzy punkty.

Mecz Pogoń Szczecin – Górnik Zabrze rozpocznie się już w niedzielę 25 lipca o godz. 20. Spotkanie będzie transmitowane w stacji Canal+ Sport.

