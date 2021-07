Emocjonujący mecz we Wrocławiu. Poprzeczka uratowała graczy Śląska

Kibice oglądający mecz Śląska Wrocław z Wartą Poznań byli świadkami aż czterech bramek. Goście jako pierwsi objęli prowadzenie, na co świetnie zareagowali podopieczni Jacka Magiery. Gracze Śląska nie byli jednak w stanie utrzymać koncentracji do końca, co bezlitośnie wykorzystali ich rywale.