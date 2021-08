Piast Gliwice pewnie wygrywa ze Stalą Mielec. Wszystkie bramki padły w pierwszej połowie

W 1. kolejce PKO BP Ekstraklasy Stal Mielec zremisowała z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza 1:1. Piast Gliwice natomiast przegrał z Rakowem Częstochowa po emocjonującym spotkaniu 2:3. Druga kolejka była już dla podopiecznych Waldemara Fornalika bardzo udana. Gliwiczanie pojechali do Mielca i pewnie wywalczyli sobie trzy punkty.

Dwie bramki dla Piasta

Pierwsza połowa była bardzo wyrównana pod względem statystycznym. Obie drużyny miały po trzy strzały celne na bramkę, prawie tyle samo sytuacji bramkowych, ale to Piast popisał się lepszą skutecznością. Pierwsza bramka dla Gliwiczan padła w 18. minucie. Wspaniałym podaniem prostopadłym po ziemi popisał się Patryk Lipski, obrona się pogubiła, a piłkę do siatki efektowną podcinką skierował Kristopher Vida. Drugi gol padł po kontrze, która z początku wydawała się nieudana, potem jednak asysta, ponownie autorstwa Patryka Lipskiego, wprost na głowę wbiegającego Arkadiusza Pyrki wyjaśniła sytuację. Tuż przed zejściem do szatni Piast Gliwice cieszył się z prowadzenia 2:0.

Było groźnie, ale bezbramkowo

W drugiej połowie spotkania Stal Mielec nie pozostawała „bezzębna”. Parę sytuacji sprawiło, że bramkarz Frantisek Plach musiał się namęczyć, żeby uchronić swoją drużynę od straty. Gospodarze mieli podczas drugich 45 minut aż 9 sytuacji bramkowych (Piast miał dwie). Inną sprawą jest, że tylko dwie z blisko 10 akcji zakończyły się strzałem w światło bramki. Ostatecznie w drugiej połowie nie padł żaden gol, a drużyna z Gliwic wygrała spotkanie 2:0.

Czytaj też:

Trzy bramki zza pola karnego i trzy punkty. Zagłębie Lubin z pierwszą wygraną w sezonie