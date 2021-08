Zagłębie górą w meczu z Pogonią. Anulowany karny i odwołana czerwona kartka

Pogoń Szczecin dobrze weszła w sezon, wygrywając z Górnikiem Zabrze i Piastem Gliwice oraz remisując z Wartą Poznań. Zagłębie Lubin z kolei ze względu na przesunięty mecz z Legią rozegrało tylko dwa spotkania: najpierw przegrało z Wisłą Kraków, a później pokonało na wyjeździe Górnika Łęczna. Portowcy i Miedziowi mierzyli się w drugim niedzielnym spotkaniu Ekstraklasy.

Zabójcza kontra Zagłębia

Początek spotkania mógł wyśmienicie ułożyć się dla graczy Zagłębia. W pierwszej minucie Erik Daniel dogrywał płasko z prawego skrzydła w pole karne, tam do piłki dopadł Patryk Szysz, ale fatalnie spudłował. W 24. minucie dogodną sytuację mieli z kolei goście. Michał Kucharczyk odegrał do Kacpra Kozłowskiego, ten uderzył, ale fenomenalnie interweniował Dominik Hładun.

Pogoń z minuty na minutę zyskiwała przewagę, coraz częściej rozgrywając piłkę na połowie gospodarzy. W 30. minucie Portowcy nadziali się jednak na kontratak Zagłębia. Filip Starzyński przejął niecelne podanie, posłał do boju Szysza, który wyłożył piłkę Danielowi. Ten uderzał z ostrego kąta, ale na tyle precyzyjnie, że Dante Stipica nie był w stanie obronić tego strzału. Wynik 1:0 dla Zagłębia utrzymał się do końca pierwszej połowy.

Odwołany karny, anulowana kartka

Tuż po starcie drugiej połowy Portowcy zaczęli spychać gospodarzy do defensywy. W 59. minucie Piotr Parzyszek dostał świetną centrę w pole karne, ale jego strzał głową był mocno niecelny. Cztery minuty później snajper Pogoni był faulowany w polu karnym przez Iana Solera, który dostał drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę. Weryfikacja VAR pokazała jednak, że Parzyszek w momencie podania był na pozycji spalonej. Jedenastkę anulowano, a Soler mógł wrócić na boisko.

W 71. minucie zadziało się pod bramką Zagłębia. Sysz ruszył z indywidualną akcją prawą flanką, dograł do Starzyńskiego, ten uderzył, ale jego strzał został zablokowany. Kilka minut później ponownie do groźnej pozycji doszedł Parzyszek, jednak jego strzał głową przeleciał ponad bramką. Marzenia Pogoni o doprowadzeniu do remisu odebrał Łukasz Poręba, który w sytuacji sam na sam ze Stipicą pewnie pokonał bramkarza Portowców. Mecz zakończył się wynikiem 2:0 dla Zagłębia Lubin.

Czytaj też:

Podział punktów we Wrocławiu. Anulowany gol Śląska