Lech umocnił się na pozycji lidera. Kolejorz górą w meczu na szczycie

Mecz Lecha Poznań z Lechią Gdańsk rozgrywany w niedzielę 22 sierpnia był zdecydowanie najciekawiej zapowiadającym się spotkaniem piątej rundy Ekstraklasy. W stolicy Wielkopolski spotkały się ekipy zajmujące kolejno pierwsze i trzecie miejsce w tabeli.

1:0 do przerwy

Od pierwszych minut goście próbowali nakładać wysoki pressing, by zmusić defensorów Lecha do błędu. Pierwszą groźną sytuację wykreowali jednak zawodnicy Kolejorza. Bartosz Salamon doszedł do centry z rzutu wolnego i uderzył głową, ale dobrze ustawiony Dusan Kuciak wybronił ten strzał. Kilka minut później Lechia wyprowadziła groźną kontrę zakończoną mocnym, aczkolwiek niecelnym strzałem Ilkaya Durmusa.

Strzelanie w hicie przy ul. Bułgarskiej rozpoczęli podopieczni Macieja Skorży. Joao Amaral ruszył prawym skrzydłem, wyłożył piłkę dobrze ustawionemu w szesnastce Mikaelowi Ishakowi, który huknął pod poprzeczkę bramki Kuciaka. Piłkarze Lecha schodzili do szatni prowadząc z Lechią 1:0.

Piękny gol z rzutu wolnego

Lech nie zadowalał się jednobramkowym prowadzeniem i już od początku drugiej połowy szukał szansy na podwyższenie wyniku. W 49. minucie Szatka zagrał prostopadłą piłkę do wbiegającego w pole karne Kamińskiego, ale Kuciak był górą w pojedynku sam na sam z zawodnikiem Kolejorza.

W 63. minucie było już 2:0 dla gospodarzy. Nika Kwekweskiri podszedł do rzutu wolnego i idealnie przymierzył obok muru. Kuciak był bezradny przy tym mocnym i precyzyjnym uderzeniu. Lechia nie była w stanie zaskoczyć dobrze dysponowanych gospodarzy i nie zdołała zdobyć gola kontaktowego. Kolejorz całkowicie zasłużenie wygrał 2:0 i umocnił się na pozycji lidera Ekstraklasy.

