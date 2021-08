Szokująca decyzja władz Lechii Gdańsk. Trener stracił pracę mimo dobrych wyników w Ekstraklasie

Nikt nie spodziewał się takiego scenariusza. Mimo że Lechia Gdańsk przyzwoicie rozpoczęła sezon 2021/22, już w trakcie szóstej kolejki Ekstraklasy ze stanowiskiem pożegnał się Piotr Stokowiec. To wysoce intrygująca decyzja władz klubu, zważywszy na fakt, że drużyna ta aktualnie zajmuje czwarte miejsce w Ekstraklasie.

Piotr Stokowiec żegna się z Lechią Gdańsk

Na oficjalnej stronie internetowej pojawił się zaledwie suchy komunikat dotyczący tej sytuacji. „Kontrakt trenera został rozwiązany za porozumieniem stron po sobotnim meczu Biało-Zielonych z Radomiakiem. Wraz z dotychczasowym pierwszym szkoleniowcem, klub pożegnał się z jego najbliższymi współpracownikami: Łukaszem Smolarowem, Mariuszem Szymkiewiczem i Jarosławem Bako” – czytamy w oświadczeniu.

W tej chwili nie wiadomo, jakie są prawdziwe dowody tej decyzji zarządców Lechii. Jeszcze w ten sam dzień, w który wydano komunikat, Stokowiec prowadził bowiem drużynę w ekstraklasowym starciu. Przeciwnikiem ekipy z Trójmiasta był Radomiak. Co prawda gdańszczanie wygrywali już 2:0, by ostatecznie zremisować 2:2, ale wynik ten nie wydaje się wystarczającym powodem do rozstania ze szkoleniowcem.

Statystyki i osiągnięcia Stokowca w Lechii

Stokowiec poprowadził Lechię w 139 meczach, z których wygrał 66, zremisował 33, a przegrał 40. Pod jego wodzą Biało-Zieloni zdobyli Puchar Polski, Superpuchar Polski, a także wywalczyli brązowy medal w sezonie 2018/19.

