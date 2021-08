Niespodziewana zmiana w Górniku Zabrze. Prezes klubu odwołany, kto go zastąpi?

Końcówka sierpnia jest gorąca nie tylko dla piłkarzy i trenerów, lecz też działaczy. Ostatniego dnia tego miesiąca Górnik Zabrze ogłosił, że Dariusz Czernik nie będzie już jego prezesem.

Krótki komunikat

Na oficjalnej stronie klubu pojawił się jedynie lakoniczny komunikat na ten temat. „Informujemy, że w dniu dzisiejszym uległ zmianie skład zarządu Górnika Zabrze S.A. W miejsce Prezesa Dariusza Czernika, Rada Nadzorcza delegowała do pełnienia obowiązków Pana Tomasza Młynarczyka” – czytamy w oświadczeniu.

To zaskakująca informacja, ponieważ nic nie zwiastowało takiego rozwoju wydarzeń. Co prawda trudno mówić, aby klub ze śląska w ostatnim czasie odnosił wielkie sukcesy – chyba że za taki uznamy sprowadzenie Lukasa Podolskiego – ale kadencja byłego już prezesa wcale nie była naznaczona błędami.

Wątpliwości fanów Górnika

Kibice mieli jednak mieszane uczucia co do jego rządów. Najwięcej wątpliwości przedstawiano wobec tego, że Czernik przez całą swoją kadencję nie wyklarował jasnego kierunku, w którym powinien zmierzać klub, na jakich fundamentach chciał budować jego tożsamość. Fanom Górnika nie podobały się też pojedyncze decyzje co do tego projektu sportowego, jak na przykład rozstanie z trenerem Marcinem Broszem.

Rada Nadzorcza klubu nie określiła jednak, co konkretnie przeważyło o tym, by odwołać Czernika ze stanowiska. Górnik aktualnie zajmuje 15. miejsce w ekstraklasowej tabeli, tuż nad strefą spadkową.

