Koniec kariery dla Jakuba Błaszczykowskiego? „Wstałem 100 razy, wstanę i 101. raz”

W dniu meczu reprezentacji Polski z Albanią (2 września) dotarła do nas przykra informacja – Jakub Błaszczykowski zerwał więzadła krzyżowe w kolanie podczas jednego z treningów Wisły Kraków. Już wcześniej na początku tego sezonu skrzydłowy miał drobne problemy zdrowotne, ale później wrócił do gry. Teraz czeka go znacznie dłuższa rekonwalescencja.

Błaszczykowski nie chce kończyć kariery

Nie wiadomo jak długo będzie pauzował były kapitan polskiej kadry, aczkolwiek za pewnik należy wziąć, że w tym roku kalendarzowym na pewno nie zobaczymy go na boisku.

Zaraz po tym jak Wisła Kraków podzieliła się wiadomością na temat urazu swojego zawodnika, wśród kibiców ruszyła dyskusja – czy Błaszczykowski powinien zakończyć karierę? Nie ma co ukrywać, dla piłkarza mającego 36 lat to w lwiej części przypadków były wyrok nie do odwołania.

Lider Białej Gwiazdy, mimo że od 2017 roku dręczą go większe lub mniejsze problemy zdrowotne, nie zamierza jednak rezygnować z gry w piłkę i zapowiada swój powrót na boisko. Wyraźnie dał to do zrozumienia na filmiku, który umieścił na swoim profilu facebookowym.

Oświadczenie gracza Wisły Kraków

– Jak to w życiu bywa, raz jest dobrze, raz jest źle. Dzisiaj mam nie do końca pozytywną informację. Na wtorkowym treningu zerwałem więzadło krzyżowe. Bardzo ciężkie chwile przede mną. Wszystkim tym, którzy będą po raz kolejny chcieli kończyć mi karierę, przypominam, że wstałem 100 razy i wstanę 101. raz. Tym, którzy mnie wspierają, serdecznie dziękuję i w tych ciężkich czasach życzę wszystkim dużo zdrowia – powiedział.

