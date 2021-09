Przed nami hit siódmej kolejki Ekstraklasy. Śląsk podejmie Legię

Teoretycznie powinien być to mecz na szczycie, między zespołami zajmującymi czołowe lokaty w tabeli. W praktyce jednak Legia Warszawa przystąpi do meczu ze Śląskiem Wrocław jako drużyna plasująca się tuż nad strefą spadkową. Stołeczny klub ma jednak do rozegrania dwa spotkania więcej, a szansę na powiększenie dorobku punktowego otrzyma już w meczu rozgrywanym na Dolnym Śląsku.

Mecz Śląsk Wrocław – Legia Warszawa jest jednym z najciekawiej zapowiadających się starć siódmej kolejki Ekstraklasy. Gospodarze to czwarta drużyna tabeli i jedna z dwóch ekip, obok Lecha Poznań, która od początku sezonu nie odnotowała żadnej ligowej porażki. Podopieczni Jacka Magiery wygrali za to tylko dwa razy i aż czterokrotnie zremisowali. Podział punktów z Legią Warszawa zapewne byłby do przyjęcia we Wrocławiu, chociaż Śląsk z pewnością pokusi się o wykorzystanie słabszej dyspozycji mistrzów Polski na krajowym podwórku. Gra na dwóch frontach Legia jest jedynym polskim klubem, który jesienią będzie reprezentował nas w europejskich pucharach. To zrodziło pewne problemy logistyczne, a władze Ekstraklasy na prośbę Wojskowych przełożyły już dwa mecze obrońców tytułu. Ci po czterech spotkaniach uzbierali zaledwie sześć punktów, przegrywając po drodze dwa spotkania. Ostatnią porażkę odnotowali tuż przed przerwą reprezentacyjną, ulegając na wyjeździe Wiśle Kraków. Pięć dni po starciu ze Śląskiem podopieczni Czesława Michniewicza rozpoczną zmagania w Lidze Europy, a ewentualna wygrana z graczami Magiery z pewnością dodałaby im wiatru w żagle przed starciem ze Spartakiem Moskwa. Śląsk Wrocław – Legia Warszawa. Transmisja na żywo i online Mecz Śląsk Wrocław – Legia Warszawa zaplanowano na sobotę 11 września. Spotkanie rozpocznie się o godz. 20, a transmisję ze starcia przeprowadzą stacje Canal+ Sport i TVP Sport. Hitowe starcie będzie można obejrzeć także w internetowych serwisach canalplus.com i sport.tvp.pl. Czytaj też:

