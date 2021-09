Pogoń Szczecin wróci na drugie miejsce? Dziś Portowcy zagrają w Radomiu

Beniaminek z Radomia awansował do najwyższej klasy rozgrywkowej po 36 latach. Gospodarze meczu z Pogonią Szczecin nie przegrali u siebie meczu, pokonując na własnym boisku Legię Warszawa 3:1 i Wartę Poznań 1:0. Zespół prowadzony przez Dariusza Banasika rozegrał pięć meczów, wygrywając i remisując dwa z nich, przy tylko jednej porażce 1:0 z Wisłą Płock. Radomiak jest na dziewiątej pozycji w tabeli.

Pogoń Szczecin poprzedni sezon zakończyła na bardzo wysokiej pozycji, co dało jej grę w eliminacjach do europejskich pucharów. W składzie Portowców występują takie gwiazdy jak Kacper Kozłowski czy Kamil Grosicki. Ekipa ze Szczecina dobrze rozpoczęła sezon i zajmuje czwarte miejsce w tabeli z dorobkiem 11 punktów. Problemem ekipy prowadzonej przez Koste Runjaicia jest gra na wyjazdach. Tylko dwa zdobyte punkty po remisach z poznańskimi drużynami (Lech i Warta) i porażką z Zagłębiem Lubin to słaba wizytówka trzeciej drużyny poprzedniego sezonu.

Obie drużyny spotkają się ze sobą w oficjalnym meczu dopiero pierwszy raz. Gospodarze dobrze grający u siebie powinni mieć lekką przewagę nad swoim rywalem, ale to drużyna Pogoni uznawana jest za faworyta tego spotkania.

Radomiak Radom – Pogoń Szczecin. Gdzie i kiedy oglądać?

Zamykające spotkanie 7. kolejki PKO Ekstraklasy odbędzie się 13 września, o godzinie 20:30. Transmisja meczu Radomiak Radom – Pogoń Szczecin w telewizji na kanałach Canal+ Sport oraz na CANAL+ online.

