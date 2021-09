Były bramkarz Legii kończy karierę. „Kocham piłkę nożną, ale...”

Informacja o tym, że Arkadiusz Malarz kończy karierę, pojawiła się we wtorek 14 września na jego profilu twitterowym. „Kocham piłkę nożną, ale większa od tej miłości jest miłość do rodzin. Czas już w tym domu zostać” – napisał piłkarz. Były bramkarz Legii Warszawa podkreślił, że podczas kariery doznawał „upadków i wzlotów” , ale „zawsze parł do przodu i nigdy się nie poddawał" . „Z tego cieszę się najbardziej" - dodał.

Przy okazji Malarz podziękował rodzinie, trenerom oraz innym zawodnikom, w tym „przyjaciołom z szatni” . Bramkarz wyrazy podziękowania skierował także w stronę kibiców. „Za to, że byliście ze mną nie tylko, jak było dobrze, ale też jak było źle, czasem fatalnie” – napisał. „Czas na nowy etap” – podsumował.

Kariera Arkadiusza Malarza

Malarz swoje pierwsze kroki w karierze stawiał w takich klubach jak Nadnarwianka Pułtusk, Mazovia Ciechanów i Bug Wyszków. Później reprezentował barwy innych polskich klubów: m.in. Polonii Warszawa, Amiki Wronki czy Lecha Poznań.

41-letni dzisiaj zawodnik występował także w Grecji i na Cyprze, podpisując kontrakty ze Skodą Ksanti, Panathinaikosem AO, AE Larisą czy Ethnikosem Achna. W 2013 roku wrócił do Ekstraklasy i przez dwa sezony bronił w GKS-ie Bełchatów. od 2015 do 2019 był bramkarzem Legii Warszawa, sięgając w tym czasie po trzy mistrzostwa Polski i dwa Puchary Polski. Dwa ostanie sezony spędził w ŁKS-ie Łódź.

