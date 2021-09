Wisła Płock kontra Jagiellonia Białystok. Podopieczni Ireneusza Mamrota chcą przerwać złą passę

Podopieczni trenera Macieja Bartoszka mają czego żałować po poniedziałkowym starciu z Górnikiem Łęczna. Płocczanie prowadzili 2:0 do 69. minuty i w zaledwie cztery minuty Górnikowi udało się wyrównać. W doliczonym czasie gry zawodnicy Bartoszka stracili gola na 2:3 i nie wywieźli z Łęcznej nawet jednego punktu. Mimo to Wisła jest trzecią najlepszą drużyną z liczbą zdobywanych bramek. Niestety defensywa również plasuje się w czołówce traconych goli, zajmując niechlubne czwarte miejsce. W tabeli Wisła Płock zajmuje 13. miejsce.

Przerwać złą passę

Jagiellonia Białystok od czterech spotkań nie potrafi wygrać. Po pokonaniu beniaminka z Niecieczy przyszła seria dwóch porażek z Górnikiem i Cracovią. Poprzednie dwa mecze to remisy 1:1. Na konferencji przedmeczowej Ireneusz Mamrot narzekał na koncentrację swojej drużyny w poprzednim spotkaniu – Jeżeli nie będziemy zdyscyplinowani taktycznie, nie zostawimy na boisku zdrowia, to będziemy tracić punkty. Ja się na to nie zgodzę. Mnie środek tabeli nie zadowoli – powiedział trener Jagiellonii cytowany przez stronę Gol24.pl. Podopieczni 50-latka, który Jagę trenował już w latach 2017-2019 zgromadzili do tej pory dziewięć oczek.

W bezpośrednich starciach między Wisłą a Jagiellonią padało dużo bramek. W ostatnich trzech spotkaniach zawodnicy obu zespołów strzelili w sumie 15 goli, co daję nam średnią trzy na mecz. – W Płocku nigdy nam się łatwo nie grało, ale interesują nas trzy punkty. Remis nie poprawi za bardzo naszej pozycji – dodał Ireneusz Mamrot.

Transmisja meczu. Gdzie i kiedy oglądać?

Spotkanie 8. kolejki PKO BP Ekstraklasy Wisła Płock – Jagiellonia Białystok rozpocznie się 18 września o godzinie 12:30 na stadionie Kazimierza Górskiego w Płocku. Sędzią tego meczu będzie Piotr Lasyk. Transmisja spotkania w Canal+ Sport, Canal+ Sport3 i w serwisie ncplusgo.pl.

