Czy Hanca znów zacznie błyszczeć na miarę talentu? Podajemy, kiedy mecz Pogoni Szczecin i Cracovii

W ósmej kolejce Ekstraklasy Cracovia zmierzy się na wyjeździe z Pogonią Szczecin. Jeśli zechce przywieźć do stolicy Małopolski trzy punkty, jeden z jej liderów będzie musiał znów udowodnić, że jest w stanie grać na wysokim poziomie częściej niż tylko raz na kilka meczów. Chodzi oczywiście o Sergiu Hancę.

Sergiu Hanca w końcu wyjdzie z ligowej szarzyzny?

Skrzydłowy źle rozpoczął rozgrywki 2021/22, ale to tak jak cała jego drużyna. Właśnie w tym poniekąd tkwiło sedno sprawy – dawniej Rumun potrafił wziąć na swoje barki odpowiedzialność za wyniki Pasów i niemal w pojedynkę przesądzać o wynikach spotkań. To jednak było dawno, bo w sezonie 2019/20. Później zawodnik ten wtopił się w krakowską szarzyznę i zaliczył jeden z największych „zjazdów” w całej lidze.

Złożyło się na to kilka czynników – dręczyły go mikro urazy, przez które nie mógł nabrać odpowiedniego rytmu meczowego. Ponadto w pewnej chwili drużyna Michała Probierza została zdziesiątkowana przez urazy i koronawirusa, w związku z czym wielu graczy występowało na obcych im pozycjach. W tym także Hanca, który zaliczał epizody na obu bokach obrony, co nie sprzyjało rozkwitowi jego dyspozycji. W końcu cała Cracovia w rozgrywkach 2020/21 wyglądała na zblazowaną oraz zmęczoną sobą nawzajem, więc nie tylko Rumun gorzej funkcjonował przez cały ten czas.

Ostatnie kolejki dają jednak nadzieję, że najgorsze już za Rumunem. Jagiellonii strzelił gola, dzięki czemu Pasy wygrały 2:1. Z kolei przeciwko Górnikowi Zabrze dwukrotnie asystował Matejowi Rodinowi, dzięki czemu krakowianie w osiem minut doszli od wyniku 0:2 do 2:2.

Pogoń Szczecin – Cracovia. Kiedy i gdzie oglądać?

Jak Hanca spisze się w kolejnym starciu? Mecz Pogoń Szczecin – Cracovia rozpocznie się 18 września o godzinie 15:00. Transmisja na antenie Canal+ Sport i w serwisie ncplusgo.pl.

Czytaj też:

Guardiola skrytykowany przez kibiców Manchesteru City. „Nie będę za to przepraszał”