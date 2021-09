Czy Warta Poznań przełamie się w starciu z Górnikiem Zabrze? Wiele zależy do jednego zawodnika

Już 19 września Warta Poznań spróbuje przełamać się i w końcu wygrać mecz w polskiej lidze. Jej przeciwnikiem będzie Górnik Zabrze, z którym Zieloni zmierzą się na wyjeździe, co oczywiście znacznie utrudni wykonanie zadania podopiecznym Piotra Tworka.

Znakomity Baku

Można zastanawiać się, dlaczego w obecnym sezonie drużyna ze stolicy Wielkopolski nie imponuje tak, jak w poprzednim. W tym względzie na pewno warto zwrócić uwagę na personalia, a szczególnie dwie osoby – Makanę Baku i Milana Corryna.

Pierwszy z wymienionych grał w Warcie wiosną i był jednym z najlepszych skrzydłowych w lidze. Przebojowy, odważny skuteczny… Czasem w pojedynkę zdobywał punkty dla zespołu. Sześć goli i dwie asysty w 13 meczach – te liczby mówią wiele. Skrzydłowy przerastał Ekstraklasę sportowo i dlatego nie udało się go zatrzymać w drużynie Zielonych.

Corryn wciąż rozczarowuje

Drugi, czyli Corryn, miał być naturalnym następcą Baku, lecz na razie daleko mu do niemieckiego piłkarza kongijskiego pochodzenia. Belg jest znacznie bardziej chimeryczny. Potrafi zagrać jeden świetny mecz, by w kolejnych zupełnie przepaść. I tak właśnie się stało. W starciu z Górnikiem Łęczna (wygranym 4:0 przez Wartę) Corryn dwukrotnie trafił do siatki i zaliczył asystę, natomiast w kolejnych czterech zupełnie nie potrafił błysnąć. W efekcie poznaniacy nie wygrali żadnej z tych starć i strzelili w nich zaledwie jednego gola.

Nie ma jednak wątpliwości, że to właśnie od formy Belga zależą i będą zależały ofensywne poczynania drużyny gości. Przed sezonem, w kontekście Warty, z nikim nie wiązano tak dużych nadziei, jak właśnie z nim.

Kiedy i gdzie oglądać mecz Górnika z Wartą?

Mecz Górnik Zabrze – Warta Poznań odbędzie się 19 września. Rozpocznie się o 15:00, a transmisję z niego przeprowadzi stacja Canal+ Sport i serwis ncplusgo.pl.

