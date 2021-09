Dwie twarze Legii Warszawa, którą ujrzymy w starciu z Górnikiem Łęczna? Podajemy, kiedy mecz

Mistrzowie Polski mają w tym sezonie dwie twarze. Jednym obliczem warszawian jesteśmy zachwyceni, ponieważ po latach dostała się do fazy grupowej Ligi Europy, gdzie wygrała już pierwszy mecz ze Spartakiem Moskwa. Dużo gorzej Legii idzie w Ekstraklasie, w której zmierzy się z Górnikiem Łęczna.

Szanse dla zmienników i problem z trenerem

Wiele wskazuje na to, że tym razem Czesław Michniewicz nie będzie oszczędzał swoich podstawowych zawodników, choć kilku zmienników też może dostać szansę na grę. Przede wszystkim chodzi o Kacpra Skibickiego, który na prawym wahadle ma zastąpić Mattiasa Johanssona. Ponadto przewiduje się, że sporo minut otrzyma Ernest Muci, który znakomicie pokazał się w starciu ze Spartakiem. Przypomnijmy – w końcówce to on ruszył lewym skrzydłem niczym niegdyś Gareth Bale w El Clasico i zaliczył asystę przy kluczowym golu Kastratiego.

W meczu z Górnikiem Legii nie pomoże… Sam trener Michniewicz. To efekt zawieszenia, które nałożyła na niego Komisja Ligi po spotkaniu ze Śląskiem Wrocław. Szkoleniowiec został wtedy ukarany czerwoną kartką przez sędziego Bartosza Frankowskiego. W związku z tym jego obowiązki przejmie Alessio de Petrillo, asystent głównego sternika Wojskowych.

Legia Warszawa – Górnik Łęczna. Termin i transmisja TV

Mecz Legia Warszawa – Górnik Łęczna odbędzie się 19 września o godzinie 17:30. Transmisję będzie można śledzić na antenie Canal+ Premium i w serwisie ncplusgo.pl.

