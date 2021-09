Drakońska kara dla piłkarza Pogoni Szczecin. Cztery lata dyskwalifikacji

24 września końca dobiegła sprawa, w której oskarżonym był Paweł Cibicki, zawodnik Pogoni Szczecin. O wyroku komisji dyscyplinarnej SvFF (Szwedzkiego Związku Piłki Nożnej) poinformował portal aftonbladet.se.

Jest źle, a może być gorzej

Kara nałożona na szwedzkiego zawodnika polskiego pochodzenia jest bardzo surowa, choć w tej chwili obowiązuje jedynie w skandynawskim kraju. Przez najbliższe cztery lata piłkarz ten nie będzie mógł uprawiać żadnego sportu w swojej ojczyźnie.

Takie orzeczenie oznacza, że poza Szwecją Cibicki mógłby nadal profesjonalnie grać w piłkę na przykład w Ekstraklasie. Prawniczka reprezentująca SvFF w tej sprawie przyznała jednak na antenie telewizji SVT, że historia ta będzie miała swój dalszy ciąg. – Naszym następnym krokiem będzie zwrócenie się do FIFA, aby dyskwalifikację rozszerzyć na cały świat – powiedziała.

Czym przewinił Cibicki?

Kara nałożona na Cibickiego to efekt sprawy z 2019 roku. Napastnik był wówczas graczem Elfsborga i miał brać udział w ustawianiu meczów tamtejszej ligi, a także zarobić na tym procederze 300 tysięcy koron. Co ciekawe w czerwcu zawodnik Portowców został uniewinniony przez sąd w Malmoe, co jednak nie powstrzymało federacji przed ukaraniem zawodnika.

