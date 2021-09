Warta Poznań mierzy się z Zagłębiem Lubin. O której oglądać spotkanie?

Przed meczem 9. kolejki PKO BP Ekstraklasy Warta Poznań zajmuje 16. miejsce. Podopieczni Piotra Tworka zdobyli w sezonie 2021/2022 osiem bramek i dokładnie tyle samo stracili. Poznański klub ma na koncie tylko jedną wygraną i to nad drużyną Górnika Łęczna, która znajduje się jeszcze niżej w tabeli niż Warta.

Zagłębie Lubin ma natomiast w tym sezonie uczulenie na remisowanie. Drużyna ta ma do tej pory na koncie cztery zwycięstwa i trzy porażki. W poprzedniej kolejce, w meczu przeciwko Bruk-Betowi Termalica Nieciecza lubinianie przegrywali do przerwy 0:1, ale w pierwszym kwadransie drugiej odsłony przełamali przeciwników i wyszli na prowadzenie, które utrzymali do samego końca.

Gdzie i kiedy oglądać spotkanie?

W zeszłym sezonie Ekstraklasy pierwsze spotkanie obu drużyn zakończyło się zwycięstwem Zagłębia 1:0. W rundzie rewanżowej natomiast to Warta zgarnęła trzy punkty dzięki jednej bramce Łukasza Trałki. Jak będzie 25 września 2021 roku? Przekonamy się o tym o godzinie 17:30. Spotkanie można będzie oglądać na Canal+ Sport.

Czytaj też:

Wpadka Lecha Poznań w meczu Jagiellonią Białystok. Błąd obrońcy Kolejorza kosztował trzy punkty