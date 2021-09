Radomiak nie „dogonił” wyniku. Stal Mielec skromnie wygrywa z beniaminkiem

Radomiak Radom, jak na beniaminka, dobrze radzi sobie w sezonie 2021/2022. Ekipa Dariusza Banasika przed meczem ze Stalą Mielec miała 10 punktów i zajmowała 10. miejsce. Okazało się, że podczas 9. kolejki PKO BP Ekstraklasy beniaminek musiał gonić wynik po raz czwarty z rzędu. Pierwszy raz jednak to się nie udało.

Bramka Stali do szatni

Na początku pierwszej połowy Stal Mielec przeważała w spotkaniu z Radomiakiem. W pierwszym kwadransie bardzo dogodnej sytuacji nie wykorzystali gospodarze. Fabian Piasecki zgrał głową do Mateusza Maka, a ten z bliskiej odległości nie zdołał pokonać bramkarza gości. Później inicjatywę przejęli piłkarze z Radomia, ale to gospodarze schodzili na przerwę z bramkową przewagą. Rzut karny wywalczył Piasecki, a pewnie wykorzystał go Grzegorz Tomasiewicz, który jakby bez układu nerwowego skierował piłkę w prawy górny róg bramki.

W drugiej partii lwią część czasu grę prowadził Radomiak. Jednak to Stal Mielec miała najlepszą okazję do strzelenia gola. Ponownie jednak na wysokości zadania stanął bramkarz Filip Majchrowicz, ponieważ do sytuacji strzeleckiej sam na sam doszedł Fabian Piasecki.

Im bliżej było końca, tym więcej akcji miał Radomiak. Wiele strzałów, świetna postawa Damiana Jakubika na prawej obronie i dobra wytrzymałość – to wszystko dawało kibicom gości szanse uratowanie wyniku. Tym razem jednak beniaminek nie zrobił tego, co udawało mu się w ostatnich trzech meczach, gdzie z początku przegrywali, a ostatecznie jednak kończyli mecze remisem. Stal Mielec wygrała spotkanie 1:0.

